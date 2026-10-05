東北季風影響，中央氣象署發布「大雨特報」，易有短延時強降雨，今（5）日基隆北海岸、大台北、宜蘭有局部大雨；午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化以南、南投及台東也有局部大雨，適逢下班時間，且雨勢會持續至明（6）日。此外，高雄、屏東目前也持續發布「大雷雨警戒」。
🟡115/10/05 發布大雨特報
◾影響時間：05日下午至06日
◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、臺東縣
🟡16:13發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時13分
📍警戒區域：高雄市、屏東縣
氣象署預報員李孟軒說明，東北季風將一路影響至周三，今天是本周水氣最充沛、降雨最為劇烈的一天，大台北、宜蘭、花蓮需要嚴防局部大雨，北部山區、午後南部山區也有較大雨勢，明天水氣逐漸減少，降雨範圍縮減，但桃園以北與東半部仍有局部陣雨，中部山區、南台灣午後依然有局部陣雨。
李孟軒提及，隨著冷空氣南下，今天北部高溫降至28度，降幅達5度左右，明天高溫更將僅剩26度，周三清晨將是本周氣溫最低的時刻，北部平地低溫21至23度，受輻射冷卻或空曠地形影響，北部空曠與近山區低溫更有機會下探至20度以下。
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◾影響時間：05日下午至06日
◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、臺東縣
🟡16:13發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時13分
📍警戒區域：高雄市、屏東縣
李孟軒提及，隨著冷空氣南下，今天北部高溫降至28度，降幅達5度左右，明天高溫更將僅剩26度，周三清晨將是本周氣溫最低的時刻，北部平地低溫21至23度，受輻射冷卻或空曠地形影響，北部空曠與近山區低溫更有機會下探至20度以下。