東北季風持續影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明（6）日雨勢會逐漸趨緩，周三、周四（10月7日至10月8日）水氣減少，清晨低溫可能跌破20度，國慶連假（10月9日至10月11日）氣溫將回升，但大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雨。
東北季風續吹 明天雨勢略微趨緩
劉沛滕指出，明天東北季風持續影響台灣，桃園以北、東半部、恆春半島依舊會有零星短暫陣雨，其他地區雲量稍增，午後南台灣、中部山區也有局部短暫陣雨，整體雨勢會比今天趨緩。
周三清晨跌破20度 國慶連假回溫
劉沛滕提及，周三、周四水氣進一步較少，東北季風逐漸減弱，僅迎風面有零星降雨，各地多雲到晴， 是本周天氣相對最為穩定的2天；雙十國慶連假水氣又會增多，大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島將出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，明天受東北季風影響持續下降，早晚低溫22度左右，局部地區20度，周三、周四因為水氣較少，早晚要注意「輻射冷卻」，清晨局部空曠地區可能跌破20度；雙十國慶連假氣溫回升，西半部白天高溫32至34度，東半部28至31度。
三颱共舞 路徑對台無影響
劉沛滕說明，目前西北太平洋共有3颱風正在發展，彩雲颱風距離台灣2500公里，路徑持續往北轉，未來將逐漸減弱，2至3天內就會變成溫帶氣旋；諾洛颱風則會未來往西移動，強度也會逐漸減弱。
最晚生成的小熊颱風，未來往北再往西偏，逐漸接近關島附近海面，有機會增強為中度颱風，不過路徑也是往西北為主，總結來說，3個颱風對台灣都沒有影響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉沛滕指出，明天東北季風持續影響台灣，桃園以北、東半部、恆春半島依舊會有零星短暫陣雨，其他地區雲量稍增，午後南台灣、中部山區也有局部短暫陣雨，整體雨勢會比今天趨緩。
劉沛滕提及，周三、周四水氣進一步較少，東北季風逐漸減弱，僅迎風面有零星降雨，各地多雲到晴， 是本周天氣相對最為穩定的2天；雙十國慶連假水氣又會增多，大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島將出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，明天受東北季風影響持續下降，早晚低溫22度左右，局部地區20度，周三、周四因為水氣較少，早晚要注意「輻射冷卻」，清晨局部空曠地區可能跌破20度；雙十國慶連假氣溫回升，西半部白天高溫32至34度，東半部28至31度。
劉沛滕說明，目前西北太平洋共有3颱風正在發展，彩雲颱風距離台灣2500公里，路徑持續往北轉，未來將逐漸減弱，2至3天內就會變成溫帶氣旋；諾洛颱風則會未來往西移動，強度也會逐漸減弱。
最晚生成的小熊颱風，未來往北再往西偏，逐漸接近關島附近海面，有機會增強為中度颱風，不過路徑也是往西北為主，總結來說，3個颱風對台灣都沒有影響。