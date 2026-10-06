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▲高雄市政府海洋局與台灣港務公司共同舉辦2026高雄郵輪友善店家發布會，有旅遊業者和遊輪友善商家代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲台灣港務公司總經理王錦榮致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲高雄市政府海洋局與台灣港務公司共同舉辦2026高雄郵輪友善店家發布會，參與的商家在活動現場展示產品。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

高雄市政府海洋局與台灣港務公司於5日下午，在高雄港旅運中心，共同舉辦2026高雄郵輪友善店家發布會，海洋局局長石慶豐宣布有超過百家遊輪友善商家響應，包括食、宿、遊、購、行，期透過跨語言接待服務與多元行動支付，向全球郵輪旅客展現高雄最熱情的港都款待。高雄市政府海洋局與台灣港務公司共同舉辦2026高雄郵輪友善店家發布會，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐與台灣港務公司總經理王錦榮共同主持，台灣港務公司高雄港務分公司港務長陳祖強、高雄市政府海洋局副局長羅長安、簡任技正林裕清、科長許向儀、梁雅薇等人，以及旅遊業者和遊輪友善商家代表與會。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司為拓展郵輪觀光，爭取更多國際郵輪停靠高雄港，與高雄市政府海洋局共同提供全球旅客更到位的在地體驗。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，高雄市政府海洋局為鎖定郵輪旅客岸上觀光時間有限的特性，量身打造探索指南，提供「一鍵搜尋即可出發」的便捷體驗，當旅客踏出高雄港旅運中心，即可無縫搭乘高雄輕軌，並透過高雄捷運、Ubike與渡輪等多元運具，隨心穿梭水岸與市區巷弄及知名商圈。石慶豐說，無論是漫步高雄港灣、體驗手作文創小物，或是走進視野絕佳的海景餐廳大啖在地海味，都能輕鬆成行，並於登船賦歸前，還能一次購足港都特色伴手禮，將高雄專屬回憶帶回家。石慶豐並指出，高雄擁有亞洲絕佳的深水港灣條件與豐富的海洋觀光資源，隨著台灣港務公司積極招商邀請國際各大郵輪泊靠高雄港，海洋局為迎來廣大的旅客，積極推動「高雄郵輪友善店家整合服務」，公開遴選出逾百家品牌，合作店家不僅涵蓋亞灣區周邊、熱門商圈、在地傳統老字號商店等，也提供消費友善多元服務，以中、英、日、韓四語之多語整合網頁與輔助工具，以降低外籍旅客消費溝通與支付門檻。石慶豐感謝台灣港務公司長期以來對於郵輪產業的全力支持，不僅提供優質現代化的港埠設施，更與高雄市政府攜手優化岸上觀光與通關動線，為郵輪旅客打造極佳的港灣第一印象，高雄市政府海洋局將持續擔任最堅強的後盾，與所有參與計畫的店家夥伴攜手並進，期透過串聯港區商圈與精準行銷，將郵輪人潮轉化為強勁的在地消費力，讓全球旅客「看見高雄、愛上高雄」。