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美軍近日從英國費爾福德基地（RAF Fairford），大舉撤離B-1等轟炸機部署，引發外界擔憂，是否與伊朗局勢有關。美國總統川普（Donald Trump）證實，確實收到針對基地的威脅，所以才決定將轟炸機撤回美國本土。不過，比起川普，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法則較為保守，聲稱美國在世界各地輪換、調動軍事資產的舉動並不罕見。川普當地時間5日表示，美方收到相關威脅後，認為沒有理由繼續讓轟炸機停留在英國基地；美國副總統范斯（JD Vance）同樣表示，美軍撤離是基於保護美方人員的考量。川普還透露，美國知道威脅是由誰發出的，與伊朗有關，但沒有進一步公開威脅的具體內容。這起事件發生之際，英國警方正在調查一起針對費爾福德基地的恐攻陰謀，有跡象顯示伊朗可能涉入。相較於川普的說法，盧比歐則明顯採取較保守的態度，表示美軍經常因應任務、訓練及整體兵力配置，調整軍事資產。盧比歐也強調，美國仍對英國基地的安全有信心，而且從事件發生以來，倫敦當局一直非常合作。對此，德黑蘭當局則堅持，針對伊朗涉嫌恐攻的指控毫無根據，目前英美均未公開威脅的具體內容，也尚未證明就是伊朗政府直接下令、策畫，針對費爾福德基地的行動。這次事件的焦點，已從「美軍為何撤走轟炸機」，進一步轉向美方究竟掌握了什麼威脅情報，是否與英國警方正在調查的恐攻陰謀，存在直接關聯。原文連結：