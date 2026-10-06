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Buffet推五大系列特色菜 主打台東好食材

▲那魯灣自助餐廳主打五大系列特色菜（圖／知本老爺提供）

一站式溫泉療癒空間 更推泡湯一日遊

▲重新整裝的之本老爺將推出一站式溫泉療癒空間，更推泡湯一日遊。（圖／知本老爺提供）

度假育兒首選 Malinayan遊戲屋體驗玩中學

新北有新飯店 「新北炎洲喜來登酒店」明年開幕

▲「新北炎洲喜來登酒店」宣告將於明年開幕，酒店樓高 20 層，並有146間房、2間餐廳。（圖／新北炎洲喜來登提供）

知本老爺回來了！台東知本老爺酒店宣布，歷經半年封館籌備後，即日起煥新開幕，知本老爺也提到，本次為開館以來最大規模的改裝工程，跳脫僅單純的硬體設備更新，而是針對食、遊、住進行全方位的服務進化。知本老爺更推出全新品牌主張「真好，所在」，將透過「台東生活餐桌」、「和風療癒湯泉」、「親子放電空間」，以及「南北雙線遊程」四大主軸，打造跨世代共樂的度假場域。知本老爺表示，邁入第33年，以嶄新硬體、深度遊程與永續細節重塑度假樣貌。酒店最具代表性的餐飲空間「那魯灣自助餐廳」，以「台東生活餐桌」為核心概念，嚴選可溯源的當季旬味，讓旅客透過味蕾親身體驗台東在地的生活感。餐廳菜單將隨四季更迭，打造涵蓋山、海、土、慢火與鄉村烘焙等五大系列特色菜。率先登場的是「山系」洛神蕃紅松阪豬、「海系」香檸橄油鬼頭刀、「土系」紅藜乾酪時蔬拌、「慢火」初鹿牛奶雞白湯與東河香草磅蛋糕；更以卑南風土為靈感，推出巧妙融合在地洛神花的特調飲品。空間上也運用簡潔現代的鄉村風設計，引山林美景入室，同時優化取餐動線，透過座位分區增加用餐舒適度與私密感。10月指定假日將邀請「淺山咖啡」與「林道咖啡烘豆工作室」創辦人進駐客座，除了早餐餐檯升級供應精品咖啡，現場更提供品飲與風味導覽。而一樓中庭咖啡吧也將現場販售結合現烤脆皮與爆漿內餡的「拼板舟造型燒」，首波強打台東限定的鹿野紅烏龍卡士達口味，茶香濃郁百吃不膩。為提供旅客完整的身心放鬆體驗，知本老爺透過空間整合，將2樓打造為一站式溫泉療癒空間，室內湯「心采風呂」全新升級，換上自然溫潤的淺色木質設計，柔和劃分梳妝空間與泉池的界線，營造寧靜舒適的氛圍。而「寬SPA」共三間按摩室同步煥新，並新增景觀休憩座椅，適合療程後小歇片刻，體驗從內到外的深度放鬆。知本老爺也打造全新「套裝式泡湯一日遊」，從下午茶、鍋物午晚餐到按摩療程皆可隨心搭配。推薦先至心采風呂以美人湯消除疲勞，隨後無縫接軌寬SPA的精油芳療服務。鎖定度假育兒需求，知本老爺活化舊有的會議空間，全新改建為「Malinayan遊戲屋」。場域內特別引進大型圓潤的木質溜滑梯，打造攀岩斜坡、爬繩與滑梯等體能探索區等。每週五至週日更將於此開設助眠瑜珈課程。除了硬體設備改裝煥新，知本老爺更將扮演台東文化體驗的平台，推出期間限定的半日與一日遊程。路線向北深入都蘭，體驗「都蘭國」阿美族部落走讀；向南則攜手「南迴永續旅行聯盟」，串聯南迴台9線周邊的太平洋山海秘境。透過南北雙線的精心規劃，讓旅客無須費心安排交通與景點，即可深度探索台東。炎洲集團宣布，攜手全球最大酒店連鎖集團萬豪國際集團，於新莊副都心精華地段引入旗下經典高級酒店品牌「喜來登飯店與度假村」，打造「新北炎洲喜來登酒店」，酒店採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。