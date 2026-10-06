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▲蘇致榮成立競選總部現場湧入超過4,000名支持者，並有近50位里長到場力挺。(圖／翻攝畫面)

▲蘇致榮接觸超過千件民眾陳情案件，讓他確信「看到問題，就要想辦法解決問題」。對他而言，民意代表最重要的責任，就是「給鄉親一個交代」，不論事情最後能不能成，都應該讓民眾知道進度與結果。(圖／翻攝畫面)

「自己在鳳山土生土長、居住超過40年，是實實在在的在地囡仔，鳳山是自己的家，鄉親就是自己的厝邊。此次參選不只是為了個人，更希望替鳳山及高雄爭取更多建設與發展機會。」高雄市鳳山區市議員候選人蘇致榮強調，自己從鳳山長大、在鳳山生活，更清楚鄉親對交通、居住、育兒、運動、文化及生活品質的期待。蘇致榮表示，40多年來的生活歲月，鳳山每一條巷弄、每一個街角，都留下他的成長記憶，鳳山是高雄重要人口聚落，也是城市發展的重要核心區域，鳳山在議會的聲音，也牽動高雄整體建設及資源分配。此次參選將以「青年安居、交通順暢、運動健康、文化再發展」為主要政見方向。蘇致榮指出，此次參選不只是為了個人，更希望替鳳山及高雄爭取更多建設與發展機會。他強調，這一席對議會席次結構相當重要，盼爭取成為高雄市議會泛綠過半的關鍵一席，讓民進黨延續議會過半優勢。談到鳳山未來發展，蘇致榮認為，鳳山正面臨人口成長與城市轉型的重要階段，隨著社會住宅興建、大林蒲遷村等政策推動，未來人口突破40萬人指日可待。但人口增加的同時，城市也必須面對傳統市場老舊、舊聚落發展停滯，以及公共設施不足等問題。蘇致榮首先以鳳山第一、第二公有市場為例如今卻面臨「土地是市府的、建物是民眾的」產權問題，導致建物老舊卻難以整體整修，攤商經營環境與市場周邊景觀也逐漸跟不上城市發展。因此，蘇致榮提出以大眾運輸導向發展（TOD）概念推動市場與舊聚落更新，善用市場鄰近捷運站約500公尺的區位優勢，將捷運建設、土地開發與市場更新整合規劃，透過聯合開發引進民間投資，同時保障原住戶及攤商的建坪權益。他強調，市場更新不能只是把老建築拆掉重蓋，更重要的是要讓原本在這裡生活、做生意的人能夠留下來，讓「人」與「產業」一起留下，才能真正達到活化舊聚落的目的。未來若有機會進入議會，他將要求市府提出完整的市場更新方案，讓鳳山的歷史文化能夠被保留，也讓傳統市場重新成為地方發展的核心。除了市場活化，捷運與交通建設也是蘇致榮這次參選的重要政見。他表示，鳳山是高雄重要的副都心，面對未來高鐵延伸、捷運黃線等重大建設，市府不能只思考「把捷運蓋出來」，更應該同步思考捷運站周邊土地、道路、商圈及公共設施如何整體發展。蘇致榮認為，捷運設站位置不能只以工程施工便利為考量，而應主動結合周邊土地開發與城市規劃，讓每一座捷運站都能成為帶動地方發展的節點，避免「為了好開口而設站」的思維。其中在中崙、五甲地區的發展，他主張未來應串聯捷運路網、周邊商圈及道路系統並參考捷運共構的理念，並同步完善道路拓寬、停車空間及公共設施，改善長期以來舊聚落發展受限、生活機能分散的問題。另外，在談及鳳山的選情，蘇致榮認為，鳳山區有不少眷村，軍公教人口也多，選民結構並非綠大於藍，他指出，在高雄縣市合併後，歷屆鳳山區議員綠營最多只有4席空間，以他父親蘇炎城當過多屆縣議員為例，當時以無黨籍加入民進黨參選合併後第二屆鳳山區議員，民進黨提5席，雖有時任市長陳菊加持，仍舊成為落選頭，之後父親競選第三屆時，民進黨也是提5席，父親又落選。第四屆由他代父出征，民進黨雖只提四席，但綠營支持者選票分散，再度成為落選頭飲恨。雖然蘇致榮在上屆議員選舉成為落選頭，他不僅不喪氣，還在立委許智傑團隊服務，期間接觸超過千件民眾陳情案件，許多案件經過深度討論協調，順利解決民眾遇到的問題，也讓他更加確信「看到問題，就要想辦法解決問題」。對他而言，民意代表最重要的責任，就是「給鄉親一個交代」，不論事情最後能不能成，都應該讓民眾知道進度與結果。也因為如此，當蘇致榮成立競選總部，適逢藍綠陣營同日於鳳山展開競選布局。但蘇致榮競總現場卻湧入超過4,000名支持者，並有近50位里長及立委許智傑、邱志偉、李昆澤、李柏毅、邱議瑩與高雄市長參選人賴瑞隆、議長康裕成率領的議會團隊到場力挺，展現地方競選整合氣勢。面對民進黨內提名5席角逐，蘇致榮坦言，這是一場硬仗，但他也有自己的優勢，就是「最熟悉鳳山、最了解鳳山」。他表示，自己的家庭、生活圈、親友都在鳳山，鳳山不只是他的選區，更是他從小生活至今的家，他強調「我不會只在選舉的時候出現，未來也會繼續留在鳳山。」因此，他希望爭取鳳山鄉親支持，拚進議會，成為真正能長期替地方服務的民意代表。