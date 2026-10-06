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▲黃文志日前替母校爭取120萬元購置500套全新課桌椅，返校關心使用狀況，收到學弟妹謝卡。（圖／市議員黃文志提供）

▲從新設學校、校舍擴建，到通學安全與設備、環境修繕，黃文志親力親為會勘、協助爭取。（圖／市議員黃文志提供）

以台語口號好徛起（hó khiā-khí）打出知名度的高雄市議員黃文志長期關注左楠區教育需求。昨（5）日上午，回到母校後勁國中，關心日前為校爭取120萬元購置的500套全新課桌椅實際使用狀況，並以後勁國中射箭隊大學長的身份，至體育班給予學弟妹建議，勉勵小選手未來替母校爭光、為高雄爭光。在「左營楠梓好徛起」政見架構下，黃文志也針對教育提出「全心護教育」，從新設學校、校舍擴建，到通學安全與設備汰換、環境修繕，持續替左楠校園爭取豐富資源，替下一代打造學習成長好徛起（hó khiā-khí）。面對台積電進駐楠梓設廠帶動的人口移入潮，黃文志早於2021年5月便站出來爭取新建「藍田國小」，而今新校園已在今年順利開學，鄰近學區小朋友能多睡一點、精神飽就近入學；另外歷時5年持續推進成立的「文小14設校案（清豐國小）」已啟動設計規劃，預計2029年招生開學。「校舍空間絕對不能拖到不敷使用才擴建。」他同時爭取楠梓國小校舍改建與擴建，在長期提案與追蹤下，高市府將校舍重建規劃，原65班的就學量能可增至91班；第二期工程預計在2027年完工，將逐步釋出嶄新教學空間，有效紓解區域就學需求，並且因應少子化變遷，要求空間設計應預留未來轉型再利用。從國小至高中，多所學校汰換、維護設施如為楠梓高中、楠梓國中、後勁國中、楠梓國小、莒光國小、援中國小、楠陽國小等爭取校外通學步道改善、校園周邊照明與美化，校內的廁所改建、老舊電子教學螢幕汰換、活動中心修繕等。黃文志，他以學生家長角度出發、推己及人，替左楠孩子爭取成長好環境，是他一直在做、也會繼續做的事。