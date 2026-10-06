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▲員警於現場更發現疑似毒品電子菸，含毒液體1罐及已使用針筒1支。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲員警因持續追查600元安全帽竊案，意外查獲毒品。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市警局前鎮分局瑞隆派出所今（6）日表示，在1日時受理一起安全帽竊案，持續積極查訪。於4日0時員警再赴武慶一路社區追查，適逢民眾反映有一對男女睡在大樓頂樓，員警前往查看，發現62歲蔡姓男子正是安全帽竊案嫌疑人。現場更發現疑似毒品電子菸，含毒液體1罐及已使用針筒1支。一旁女性友人更直接向警方表示，該液體就是「依託咪酯加高粱」，當場戳破蔡男說詞。警方表示，面對警方當場檢驗，蔡男起初神情輕鬆，還稱「沒關係，給你驗，有就有、沒有就沒有」，未料檢驗結果呈第一級毒品依託咪酯及第二級毒品安非他命陽性，蔡男當場傻眼，隨即改口辯稱「這只是甘油」，並質疑檢驗結果。豈料一旁女性友人直接向警方表示，該液體就是「依託咪酯加高粱」，當場戳破蔡男說詞，讓他無從辯駁。警方隨即以違反《毒品危害防制條例》現行犯將蔡男逮捕；另蔡男涉嫌安全帽竊案部分，一併依《刑法》竊盜罪調查，全案移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局分局長黃元民表示，治安無小事，民眾財物不分大小，警方都會積極追查。本案員警從安全帽竊案一路追查，不僅查獲竊嫌，更進一步起獲毒品，展現「小案不小辦、查案不鬆手」的執法決心。前鎮分局將持續主動出擊、打擊不法，全力守護市民財產及社區治安。