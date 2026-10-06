以《出包王女》、《BLACK CAT 黑貓》聞名的日本漫畫家矢吹健太朗，近期出手畫了《ONE PIECE 航海王》的娜美，《ONE PIECE CARD GAME》近日公開全新卡牌，由矢吹健太朗親自繪製娜美，熟悉的畫風一出立刻吸引粉絲目光。新卡將收錄在「ONE PIECE Heroines Edition vol.2【EB-05】」，對熟悉矢吹筆下女角的粉絲來說，光是卡面就相當有收藏價值。
矢吹健太朗親自畫娜美！《出包王女》畫風一眼就認出來
官方在「メラメラの実争奪戦」直播中首次公開這張娜美卡牌，除了通常版本之外，另一款平行卡直接換上矢吹健太朗的全新繪圖。卡面中的娜美穿著經典服裝登場，人物線條、表情以及整體呈現，都帶有濃厚的矢吹健太朗個人特色；矢吹本人也在社群宣布，自己為《ONE PIECE CARD GAME》繪製的新卡即將登場。
矢吹健太朗過去最為人熟知的作品之一就是《出包王女》，2006年至2009年在《週刊少年Jump》連載，之後又推出《出包王女 DARKNESS》，尤其擅長描繪女性角色。如今換他來畫《ONE PIECE》的超人氣女角娜美，也讓兩部 Jump 人氣作品產生意外聯動。
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除了新卡之外，台灣《ONE PIECE》粉絲近期還多了一個追漫畫的新管道。集英社海外漫畫平台 MANGA Plus 已提供《ONE PIECE》連載，近期章節可以免費閱讀；截至目前官方頁面已列出第1194話，日本於9月27日公開。
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