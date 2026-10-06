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五桐號：買一送一！金箔可可、焦糖脆餅泰奶雪沙新品 炫彩金屬杯優惠

▲五桐號超人氣泰奶升級，全新「杏仁凍泰奶雪沙」10月7日開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲五桐號新品，左起：「金箔可可泰奶雪沙」、「焦糖脆餅泰奶雪沙」、「杏仁凍泰奶雪沙」，皆為99元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「泰奶雪沙」新品專屬「炫彩金屬杯」抽獎優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

大苑子：「台灣鮮搾柳丁綠」10/7回歸開賣！「買一送一」跟喝券

買一送一！

連假優惠！

▲大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」10月7日回歸開賣！會員限定「買一送一」跟喝券。（圖／大苑子 dayungs.com）

10月手搖飲料優惠喝不完！五桐號把人氣泰奶進化成「泰奶雪沙」系列，五桐號表示，10月7日開賣「金箔可可泰奶雪沙」、「焦糖脆餅泰奶雪沙」及「杏仁凍泰奶雪沙」，搭配專屬「炫彩金屬杯」抽獎「買一送一」、免費加料，最大獎「泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚」，100%中獎方式一次整理。大苑子則有「台灣鮮搾柳丁綠」回歸，會員限定「買一送一」跟喝券放送。五桐號泰奶變成冰沙了！五桐號人氣熱賣泰奶手搖飲料大升級，五桐號表示，10月7日起推出「泰奶雪沙系列」3款新品，同樣主打正宗泰國茶葉搭配特調煉乳奶水的經典泰奶，為了讓泰奶變成冰沙後仍保有鮮明風味，官方可是特別打造了專為冰沙調製的「黃金比例特濃泰奶」來製作雪沙。手搖飲料竟然還加奢華金箔！五桐號「金箔可可泰奶雪沙」，上層鋪滿苦甜可可碎屑後、再點綴閃閃發亮的細雪金箔，喝得到濃郁苦甜風味；「焦糖脆餅泰奶雪沙」則在頂層撒有焦糖脆餅碎屑，帶著淡淡肉桂氣息與細脆口感；推薦咀嚼控開喝「杏仁凍泰奶雪沙」，滑順又柔嫩。同步推出「泰奶雪沙」新品專屬「炫彩金屬杯」，超適合開喝「泰奢侈」飲料！大苑子宣布，熱賣19年的「台灣鮮搾柳丁綠」10月7日回歸開賣，嚴選台灣當季柳丁鮮搾，搭配清爽茶底，平均每年熱賣突破百萬杯，秋冬季節才喝得到的限定手搖飲料，「台灣鮮搾柳丁綠」北部售價75元、中南部70元。大苑子迎接柳丁季，10月同步推出會員限定活動：◾️；連續三周完成任務、累積喝滿9天，加碼再送限量「大苑子品牌帆布袋」。◾️◾️免費喝100杯！10月7日至10月31日，大苑子門市消費並使用APP掃描發票，還有機會刮中「鮮搾柳丁綠100杯」。