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▲南竿津沙聚落。（圖／馬管處提供）

國旅補助已於9月1日起跑，全台 22 縣市紛紛祭出加碼好康搶客。配合交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」，連江縣政府攜手四鄉公所及在地業者推出「馬不停蹄！馬祖四季都精彩」系列優惠，從交通、住宿到食、遊、購全面加碼，串聯四鄉五島多重好康，讓旅客以更划算的方式走進馬祖。「馬不停蹄 馬祖四季都精彩」推廣會5日於高雄舉辦，會中介紹各項優惠。其中，交通優惠率先出招，新臺馬輪推出「買去程送回程」方案，親子雙人同行來回最低 1,680 元；住宿補助自9月1日至11月30日止，平日入住參與國旅補助合法旅宿，第 1 晚折 1,000 元、第 2 晚再折 1,500 元，連住 2 晚最高折 2,500 元，並支援跨島、跨旅宿入住。此外，指定店家使用「台灣Pay」或「台灣行動支付」App 消費，還可享 10%現金或點數回饋。四鄉也同步推出特色加碼。南竿串聯景點、商圈及特色店家推出消費優惠；北竿平日住宿贈限量景點杯蓋盲盒，連住 2 晚再送聯名漁夫帽；莒光推出住宿盲盒、集章尋寶及潮間帶生態體驗、田沃村導覽；東引則推出限定拍照框打卡及社群旅程任務，從住宿、消費到深度體驗一次串聯。展望 2027 年，馬祖全年觀光活動持續接力，春季有馬祖擺暝文化祭、北竿硬地馬拉松及海洋生態活動；夏季有藍調時光、星游七夕、鐵板燒塔節等活動；秋季則迎來第四屆馬祖國際藝術島，串聯藝術、文化與島嶼生活；冬季還有馬祖馬拉松、跨年晚會等精彩內容。從傳統節慶、海洋生態到藝術與運動，四季都有不同玩法。連江縣交通旅遊局表示，「馬不停蹄」不只是這波國旅補助的加碼，更希望讓旅客看見馬祖全年不同的旅遊魅力。中央平日住宿補助自9月1日至11月30日止（經費用罄即止），各鄉限定好禮及體驗名額多採限量方式辦理，建議旅客出發前至官方管道確認補助資格及活動辦法。