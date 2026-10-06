《咒術迴戰》漫畫雖然已經完結，但粉絲還有機會再深入挖掘最終決戰！大型展覽「芥見下下《咒術迴戰》完結展」確定於2026年12月25日至2027年1月25日在東京新宿住友大樓三角廣場舉辦，而且地點正好就是漫畫最終決戰「人外魔境新宿決戰」的舞台之一。官方近日再公開追加展覽內容，將深入解析單行本第28至30集，並首度展出分鏡、草稿、背景作畫等珍貴製作資料。
《咒術迴戰》最後一站回到新宿！28～30集內容追加解析
「芥見下下《咒術迴戰》展」最早於2024年從東京澀谷起跑，之後陸續巡迴日本各地，目前累計已有超過30萬人入場；這次新宿「完結展」也將成為整個巡迴展的最後一站。除了原有展示內容，現場將擴大「領域之參 連載原稿 總力解說」展區，補上過去巡迴展尚未公開的漫畫最終局面。
其中最大亮點就是漫畫第28至30集「人外魔境新宿決戰」，虎杖悠仁等術師與兩面宿儺展開最後激戰，作者芥見下下將以 Q&A 形式親自追加解說不同場景。現場還會首次公開第248話草稿、第249話背景畫、第256話完成原稿、第258話分鏡等資料，讓粉絲看到作品從構思、草稿到與助手共同完成原稿的製作過程。
入場送人氣TOP20限定貼紙！一次隨機拿2張
新宿完結展也公開限定入場特典「完結展紀念SP貼紙」，以漫畫第28集刊載的第4回人氣投票TOP20角色為主題，共有20款設計。每名持票觀眾每次入場可隨機獲得2張，想把喜歡的角色帶回家還得拚一點運氣。
展期為12月25日至2027年1月25日，2027年1月1日休館。一般票2200日圓（約新台幣442元）、中學生及高中生1600日圓（約322元）、4歲至小學生1000日圓（約201元），另有4600日圓（約925元）的限定周邊套票，附上以漫畫最終第271話「これから」為主題的壓克力場景立牌。所有門票也包含動畫虎杖悠仁聲優榎木淳彌、兩面宿儺聲優諏訪部順一的語音導覽。
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「芥見下下《咒術迴戰》展」最早於2024年從東京澀谷起跑，之後陸續巡迴日本各地，目前累計已有超過30萬人入場；這次新宿「完結展」也將成為整個巡迴展的最後一站。除了原有展示內容，現場將擴大「領域之參 連載原稿 總力解說」展區，補上過去巡迴展尚未公開的漫畫最終局面。
其中最大亮點就是漫畫第28至30集「人外魔境新宿決戰」，虎杖悠仁等術師與兩面宿儺展開最後激戰，作者芥見下下將以 Q&A 形式親自追加解說不同場景。現場還會首次公開第248話草稿、第249話背景畫、第256話完成原稿、第258話分鏡等資料，讓粉絲看到作品從構思、草稿到與助手共同完成原稿的製作過程。
新宿完結展也公開限定入場特典「完結展紀念SP貼紙」，以漫畫第28集刊載的第4回人氣投票TOP20角色為主題，共有20款設計。每名持票觀眾每次入場可隨機獲得2張，想把喜歡的角色帶回家還得拚一點運氣。
展期為12月25日至2027年1月25日，2027年1月1日休館。一般票2200日圓（約新台幣442元）、中學生及高中生1600日圓（約322元）、4歲至小學生1000日圓（約201元），另有4600日圓（約925元）的限定周邊套票，附上以漫畫最終第271話「これから」為主題的壓克力場景立牌。所有門票也包含動畫虎杖悠仁聲優榎木淳彌、兩面宿儺聲優諏訪部順一的語音導覽。