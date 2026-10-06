我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智鴻表示，歡迎所有認同安倍「台日友好」理念，也關注印太戰略議題的在地各領域菁英一同報名。（圖／市議員林智鴻提供）

國立政治大學安倍晉三研究中心「安倍政經塾」開辦至今好評不斷，首期塾生、高雄市議員林智鴻今（6）日攜手該中心，在高雄紅毛港保安堂共同宣示「第二期報名起跑！」林智鴻表示，歡迎所有認同安倍「台日友好」理念，也關注印太戰略議題的在地各領域菁英一同報名。今天的報名起跑活動在該中心主任，同時身兼安倍政經塾塾長代行李世暉、副主任石原忠浩、紅毛港保安堂主委張吉雄、菫年股份有限公司董事長，同時也是該中心顧問蔡子軒，以及特別到場響應的議員鄭孟洳、議員候選人張耀中、前鎮區明孝里長林浤澤以及議員黃飛鳳服務團隊，一同在保安堂安倍晉三銅像前獻花致意後開跑。張吉雄表示，紅毛港保安堂近年接待許多日本友人，更成為民間推動台日交流的重要窗口，希望透過安倍政經塾，讓「安倍精神」繼續由下一世代傳承；李世暉指出，第一期政經塾集結32名跨領域學員，已建立政策研究、台日交流及人才培育平台，第二期更進一步走進南台灣，就是希望把國際戰略與地方治理連結起來，培養能從城市思考國家、從台灣放眼印太的人才。20日政治大學安倍晉三圖書館將舉辦落成典禮，也將是台日關係的另一個里程碑；石原忠浩也強調，城市與地方的交流，未來將在台日關係中，扮演更為重要的角色；蔡子軒則表示，國家競爭力不能只有政府投入，更需要企業及社會力量參與，期待透過產官學跨域交流，讓更多具實務經驗的南部人才走進公共議題。林智鴻表示，自己身為第一期塾生，深刻感受到安倍政經塾不是單純「上課」，而是把自已有關國際局勢、公共政策、經濟安全及台日關係的視角更開闊，進而讓自己問政的視野更多元。他認為，該課程移師南台灣，讓南部菁英也能就近參與，從在地鏈結印太，意義非凡。身兼現任高市議會國民外交促進會會長的市議員鄭孟洳認為，台日關係不只是外交議題，更能落實在教育、文化、青年與城市交流，期待更多年輕世代接棒。張耀中盼望，期許該課程能培養更多人才，讓台灣走出世界，讓高雄也能越來越好；過去曾接待日本岩手縣一關市市長參訪前鎮漁港的林浤澤，也盼望能繼續攜手大家，持續串聯各領域資源與陣線，鞏固台日友好關係，讓世界看見印太地區緊密、重要且堅定的民主夥伴連結。該中心表示，第二期安倍政經塾將於12月5、6日在國立臺南大學舉行，課程涵蓋自由開放印太戰略、城市外交、國家政策規劃、城市競爭力、地方創生、臺南治理實務、台日關係及日本經濟管理等，並結合臺南大學EMBA學員，促進產官學跨域交流。課程採菁英培育模式，全程免費；有意參加者請於11月1日前備妥個人簡歷、申請動機及其他有利審查資料，預計11月10日通知審查結果，歡迎關心台日關係、公共政策與國際事務的南部人才踴躍報名。