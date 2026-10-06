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▲壓軸登場的《眾人的搖擺》戶外派對將引爆音樂浪潮。照片為2025年資料照。（圖／衛武營提供）

衛武營歡慶八週年的年度盛典「 Open House」，即將於10/10登場。9/29首波開放的網路電子票券已全數索取一空，為了讓更多民眾能在假期輕鬆走入劇場，衛武營特別為尚未索票的朋友準備了「現場索票攻略」與「全天候免票暢遊指南」。想觀賞四廳院精采演出的民眾，衛武營特別保留了第二波現場索票名額。包含格桑製作《探戈：擁抱之間》、八角塔男聲合唱團《聲動衛武營》、侯傳安與徐佳郁的《榮耀之聲：小號與管風琴》，以及興傳奇青年劇場的《馬上封侯》，都將於10/10當天中午12:00 起，在各演出廳院售票處開放現場索票。每人每場次限領 2張，索完為止。為了讓這場眾人的派對充滿更多歡樂，10/10當天《跳出來的地圖：那些身體走過的臺灣路》舞蹈歷史特展將正式開展；法國藝術家亞歷山大．李維（Alexandre LÉVY）的《Miedka：野性面容》互動裝置展除了引領大眾透過沉浸式的感官互動發掘歌劇魅力，當天更將帶來限定現場演出。此外，8週年特展《衛武營印記》將於當日11:00至20:00開放民眾免費體驗蓋印，採現場領取號碼牌、分梯次限時入場。「衛武營黃昏市集－綠食光 feat.花椰菜控集合」也將推出限量驚喜，免費贈送100 顆新鮮花椰菜給參與民眾除了廳院與展覽的驚喜，公共空間的活動同樣精彩萬分。深受大眾喜愛的《武營來唱歌》全民美聲，今年再次邀請素人歌手站上公共鋼琴舞台，大方展現曼妙歌聲。上午亦可報名參與「生態漫遊日」生態導覽、手作體驗或「一日限定Open Guide導覽」，亦有為視障與聽障朋友打造的專屬「大眼睛、大耳朵導覽」；午後的樹冠大廳，則有熱情奔放的佛朗明哥快閃演出與混青春表演課成果發表。當夜幕低垂，18:20壓軸登場的《眾人的搖擺》戶外派對將引爆音樂浪潮。由Open Call甄選出的優秀團隊亞立山大、啾樂團JiU與¡Vamos!率先熱力開場，緊接著人氣樂團宇宙人與金曲歌王許富凱將輪番上陣，用震撼的音樂浪潮嗨翻南臺灣的夜晚。更多活動詳情，歡迎至衛武營官方網站查詢。