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◼︎台北市10月7日停水範圍

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月7日停水範圍

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月7日停水範圍

▲桃園市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月7日停水範圍

▲台中市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月7日停水範圍

▲台南市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月7日停水範圍

▲高雄市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月7日停水範圍

▲宜蘭縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月7日停水範圍

▲雲林縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月7日停水範圍

▲屏東縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月7日停水範圍

▲台東縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月7日停水範圍

▲澎湖縣10月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月7日（週三）在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在台中還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月7日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月7日10時至14時(共4小時)📍停水地區中山區：濱江街180巷周邊、濱江街230巷、濱江街256巷、濱江街266巷、濱江街180巷至282號前(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月7日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月7日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月7日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段137號到217號及191巷1弄9到11號(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月7日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月7日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水99戶)🕦影響時間：10月7日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。(直接用水戶:停水104戶)🕦影響時間：10月7日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)(直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：10月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路163巷14號至圓通路166號(直接用水戶:停水60戶)🕦影響時間：10月7日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月7日09時至16時(共7小時)📍停水地區新店區台北小城社區1.僑信路107至134號及109巷1至17號、115巷1至16號、120巷1至40號、121巷1至27號、126巷1至22號、132巷1至38號。2.僑愛一路1至56號、七路1至53號、九路1至18號、二路1至64號、三路1至40號、五路1至32號、六路2至56號、四路1至63號全部。（以上均含單雙號及各巷弄全部）。擬辦理台北小城四、五站配水池清洗。(直接用水戶:停水525戶)🕦影響時間：10月7日10時30分至19時30分(共9小時)停水原因：用戶新舊管連接事宜📍停水地區龜山區：復興三路、復興二路、復興南路、文化一路、文化三路、文化二路、文德二路、文德路、科技一路、科技七路、科技二路、科技六路、華亞一路、華亞二路。🕦影響時間：10月7日21時至8日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：後湖里、東明里、石磊里、赤欄里。共4個村里。🕦影響時間：10月7日08時30分至18時30分(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區大里區：新仁一街、新仁三街、新仁二街、新仁五街、新仁六街、新仁四街、新仁路一段。太平區：永豐路。🕦影響時間：10月6日09時30分至7日08時30分(前後共23小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：嘉芳里、姑爺里、五興里，太北里建國路313巷。鹽水區：月港里、三和里、津城里、橋南里、水秀里、歡雅里、三明里、竹林里、文昌里、井水里、義中里，岸內里。🕦影響時間：10月7日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月7日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月7日10時至17時30分(共7小時半)停水原因：分區計量管網水量計埋設。📍停水地區左營區：博愛二路、富民路、富國路以東，自由二路以西，新庄仔路、新下街、新上街、立信路以南、明華一路以北。🕦影響時間：10月7日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：小區管線調查。📍停水地區楠梓區：創新路、土庫一路、土庫三路、土庫二路、土庫八街、土庫路、岳陽街、常盛街、旗楠路、東寧路、楠梓東街、楠梓路、楠泰街、楠盛街、楠裕街、機慢車專用道、清泰路、清豐一路、清豐三路、清豐二路、清豐五路、清豐路、玉田街、興楠路、興西路。橋頭區/創新路、土庫三路、楠梓路、橋南路、機慢車專用道、清豐五路。🕦影響時間：10月7日13時至17時(共4小時)停水原因：廣興廠管網改善工程停水施工。📍停水地區三星鄉：進利五路。冬山鄉：三清路、大進一路、大進七路、大進三路、大進九路、大進二路、大進五路、大進八路、大進六路、大進十一路、大進十路、大進路、小埤一路、小埤三路、小埤二路、小埤五路、梅林路、梅湖路、梅花路、進偉路、進利五路、進利路、進興一路、進興二路、進興路。大同鄉：大進路。🕦影響時間：10月7日13時至17時(共4小時)停水原因：深溝廠配合零星管遷。📍停水地區壯圍鄉：功勞路及中央路三段🕦影響時間：10月7日0時至05時(共5小時)停水原因：文化小區漏水調查。📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、五福街、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、田單街、省中街、育英南街、興北街、鎮北路、鎮東路、雲林路一段。🕦影響時間：10月7日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉：安西路、永安路。🕦影響時間：10月7日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區口湖鄉：和平路。🕦影響時間：10月7日0時至06時(共6小時)停水原因：水壓降低問題需分段停水測試。📍停水地區屏東市：中山路、博愛路、崇仁街、崇勇街、崇德一路、崇武路、廣東路、洛陽街、自由路、高原一街、高原街。🕦影響時間：10月7日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區臺東市：中山路、仁德街、博愛路、四維路一段、四維路二段、寶桑路。🕦影響時間：10月6日22時至7日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網夜間漏水檢測作業。📍停水地區西嶼鄉：小門村、竹灣村、合界村、橫礁村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。