《俠盜獵車手 6》（GTA 6）確定在2026年11月19日上市，遊戲開發商 Rockstar Games 主管 Aaron Garbut 近日接受 Love Magazine 專訪表示，為了完美還原美國佛羅里達州的真實風貌與文化細節，《GTA 6》團隊在前期製作就展開極為深入的實地田野調查，甚至親自與當地警察及幫派成員同行跑遍邁阿密。
開車跑遍佛州 《GTA 6》團隊親身走出遊戲世界觀
Aaron Garbut 分享，《GTA 6》團隊的創作總是始於親身體驗，早期由少數核心成員組成小組，開車從邁阿密出發，穿越周邊城鎮並沿著佛羅里達礁島群一路前往基韋斯特，團隊在長時間的車程中沉浸於當地環境，並共同激盪出遊戲世界觀的雛形。
低空飛大沼澤 街上跟幫派同行
在實地紀錄過程中，《GTA 6》開發人員隨手使用相機與手機側錄所有細節，團隊曾搭乘飛機以低空高速穿梭在大沼澤地的紅樹林水道，隨後更盤旋在一座正舉辦碧昂絲演唱會的體育場上空，這趟瘋狂且深入的採集行程甚至一度登上當地的電視新聞報導。
除了拍攝自然與城市風光，開發團隊更深入當地社群，《GTA 6》成員不僅跟隨警察巡邏，也與當地幫派成員一同行動，試圖理解邁阿密光鮮亮麗背後的暗黑面，Garbut 強調，雖然帶路者十分友善，但親眼見到城市角落的狀況，並聽聞的故事細節依舊令人感到相當震撼與恐怖。
路人對話到廣告台詞 邁阿密瘋狂全塞進遊戲
Garbut 強調，邁阿密本身就是一座充滿極端反差的城市，同時交織著極度富裕、嚴重貧窮、無節制的奢華以及瘋狂的炫耀文化，《GTA 6》開發團隊透過親身體驗這些文化衝擊，將最真實的城市性格注入遊戲中，使虛擬世界的環境設計與社會氛圍具備更深厚的層次感與說服力。
這些田野調查的豐富成果，都會全方位呈現在《GTA 6》中，包含路人隨機對話、廣播節目與廣告台詞等細節，遊戲中的「諷刺元素」，重點將聚焦於現代文化與陰謀論，刻意避免直接複製過時的網路迷因，打造出能讓玩家沉浸數百小時的真實虛擬世界。
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Aaron Garbut 分享，《GTA 6》團隊的創作總是始於親身體驗，早期由少數核心成員組成小組，開車從邁阿密出發，穿越周邊城鎮並沿著佛羅里達礁島群一路前往基韋斯特，團隊在長時間的車程中沉浸於當地環境，並共同激盪出遊戲世界觀的雛形。
在實地紀錄過程中，《GTA 6》開發人員隨手使用相機與手機側錄所有細節，團隊曾搭乘飛機以低空高速穿梭在大沼澤地的紅樹林水道，隨後更盤旋在一座正舉辦碧昂絲演唱會的體育場上空，這趟瘋狂且深入的採集行程甚至一度登上當地的電視新聞報導。
除了拍攝自然與城市風光，開發團隊更深入當地社群，《GTA 6》成員不僅跟隨警察巡邏，也與當地幫派成員一同行動，試圖理解邁阿密光鮮亮麗背後的暗黑面，Garbut 強調，雖然帶路者十分友善，但親眼見到城市角落的狀況，並聽聞的故事細節依舊令人感到相當震撼與恐怖。
Garbut 強調，邁阿密本身就是一座充滿極端反差的城市，同時交織著極度富裕、嚴重貧窮、無節制的奢華以及瘋狂的炫耀文化，《GTA 6》開發團隊透過親身體驗這些文化衝擊，將最真實的城市性格注入遊戲中，使虛擬世界的環境設計與社會氛圍具備更深厚的層次感與說服力。
這些田野調查的豐富成果，都會全方位呈現在《GTA 6》中，包含路人隨機對話、廣播節目與廣告台詞等細節，遊戲中的「諷刺元素」，重點將聚焦於現代文化與陰謀論，刻意避免直接複製過時的網路迷因，打造出能讓玩家沉浸數百小時的真實虛擬世界。