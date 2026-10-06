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▲《Figure Me Out》每名玩家額頭上都會顯示一組數字，想要消滅對手，首先得看清楚對方的數字。（圖／Steam）

敵人額頭就是弱點 看錯數字可能反被擊殺

最多20人混戰 戰場越亂越考驗反應

近期又有超好玩的派對遊戲即將上市，多人FPS《Figure Me Out》近日公開，遊戲要求玩家先看清楚敵人額頭上的數字，再輸入正確數字就能將對手淘汰，玩家除了要快速辨認目標，還得設法藏好自己的數字，在混戰中考驗觀察力與反應速度，最多支援20人同場對戰。一般 FPS 遊戲講究瞄準、走位與反應速度，但《Figure Me Out》卻反其道而行，將「辨認數字」變成擊殺敵人的關鍵，遊戲中，每名玩家額頭上都會顯示一組數字，想要消滅對手，首先得看清楚對方的數字，接著輸入正確答案才能完成擊殺，讓槍戰瞬間變成一場「眼力大考驗」。《Figure Me Out》的戰鬥並不是看到敵人就能直接扣板機，玩家必須先確認目標額頭上的數字，因此戰場上的觀察能力變得格外重要，當敵人快速移動、多人同時出現時，玩家必須在短時間內辨認數字並做出判斷，一旦看錯或反應太慢，就可能錯失攻擊機會，甚至反過來成為其他玩家的目標。有趣的是，玩家在攻擊別人的同時，也必須注意自己的數字是否曝光，換句話說，戰鬥不只是「找到敵人」這麼簡單，如何觀察對手、尋找攻擊機會，同時避免讓其他玩家輕易辨認自己的數字，也成為遊戲的重要策略，讓原本單純的FPS對戰多了一層心理戰。《Figure Me Out》最多支援20名玩家同場對戰，當大量玩家同時出現在戰場時，尋找目標、辨識數字與完成擊殺的過程也會更加混亂，玩家不僅需要具備FPS遊戲的基本操作能力，還得快速處理畫面中的資訊，能不能在混戰中第一時間看出正確數字，將直接影響生存機會。《Figure Me Out》最特別的地方，就在於它把FPS常見的「瞄準射擊」轉換成「觀察＋輸入」的玩法，讓玩家即使槍法再準，也不能完全依靠反射動作解決敵人。目前遊戲預計於2026年10月推出，喜歡多人FPS、又想嘗試不同戰鬥機制的玩家，可以持續關注後續資訊。