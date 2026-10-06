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▲高醫心圓病房「葉蝶傳情．生生不息」愛心牆揭幕。（圖／高醫提供）

每年10月的第二個星期六為世界安寧日，希望喚起大眾對安寧療護的重視，高醫為響應世界安寧日，並向長期支持安寧醫療的善心人士致敬，今(6)日於心圓病房舉辦「葉蝶傳情．生生不息」愛心牆揭幕儀式。高醫副院長戴嘉言表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，以病人為中心的全人照護，安寧緩和醫療是為末期病人減輕身體、心理與靈性痛苦，施予緩解性與支持性照顧，讓病人維持生活品質並尊嚴善終的醫療方式，安寧療護不僅僅是醫療照顧，更是陪伴病人與家屬完成「道謝、道歉、道愛、道別」的人生四道功課。93年成立的心圓病房，希望每一位癌症末期的病人可以「靜心圓滿」走完人生最後一段路。「謝謝心圓病房不只陪病人走完最後一段路，也陪著一家人好好地走過這段人生最不容易的時光」，陳女士的家人捎來了感謝，陳女士因癌症末期到了心圓病房，這些不容易的日子，高醫安寧緩和照護團隊陪著一起度過，這些愛心彙集到了愛心牆，也有人以實際行動支持臨床照護工作，捐贈脂肪墊有效降低壓力性損傷（壓傷）發生的風險，讓病人在住院期間獲得更多保護與關懷。高醫安寧緩和照護團隊指出，安寧照護不只是陪伴死亡，更是在生命終點前，努力成全每一個來得及說再見的珍貴時刻。安寧病房在硬體設備、輔具資源上都以提供末期病人舒適安全的照護為前提，相關耗材與身心靈靈性關懷資源都需要善心人士的支持，這些都是給予末期病人尊嚴走完生命最後一哩路的重要力量。活動透過運用光影回顧，呈現大眾的愛心如何轉化為實質的照護升級，像是更新舒適沐浴設備（SPA 室）以及提供弱勢病患的經濟補助等，翻轉社會對生死的刻板印象，為受苦的家庭帶來撫慰與溫暖。安寧緩和療護其實不是被動等待死亡，而是在一個舒適且有專業照護的環境，有尊嚴地走完人生的最後一哩路。在每一筆安寧基金的愛心之下，高醫心圓病房可以支應貧困末期病人的醫療與照顧開銷，透過「葉蝶傳情．生生不息」愛心牆的正式揭幕，直接對善心人士表達誠摯的謝意，現場並將象徵祝福的葉片與蝴蝶名牌貼上牆面，這面融合裝置藝術的愛心牆，不僅記錄了社會各界的善行義舉，更期盼引發大眾對生命教育的關注，陪伴臨終病人安然走過生命終點，實踐善的循環。