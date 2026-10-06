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▲海外旅遊使用eSIM，不用更換實體SIM卡即可切換行動網路，但消基會提醒，實際歸屬網路未必就是旅遊目的地當地業者。（示意圖／翻攝台灣蘋果官網）

買日本、韓國eSIM 背後網路可能來自香港

網站標示和實測不同 118件資訊對不上

便宜eSIM要留意資安風險

怎麼判斷是否跨國漫遊？看「數據漫遊」

消基會今（6）日公布海外旅遊eSIM調查，172張有效樣本中，僅48張、27.9%的歸屬網路位於商品標示的目的地，另外124張、72.1%都不是當地網路；若從業者集團歸屬來看，更有40.7%樣本屬中國移動、中國聯通或中國電信三大中國國有電信集團的境外子公司。消基會今年8月針對日本、中國、韓國、香港、越南及泰國等6大旅遊目的地抽樣。其中韓國與中國最明顯，受測樣本中沒有任何一張eSIM的歸屬網路屬當地電信業者；日本僅約21%屬當地業者，越南28%、泰國37%，香港則達88%。進一步觀察，172張樣本涉及17家業者，但前三大業者就占64.5%。其中中國移動香港（CMHK）占32.6%最多，其次為3HK占20.3%、香港電訊HKT／CSL占11.6%。若依業者集團歸屬統計，中國移動、中國聯通及中國電信三大中國國有電信集團的境外子公司合計占40.7%。消基會也提醒，「網路所在地」與「業者集團歸屬」不同，例如中國移動香港的網路登記在香港，但公司隸屬中國移動集團，兩者不能混為一談。調查也發現，172件樣本中，有118件業者網站揭露的合作電信商與實測結果不同，另有20件未揭露，僅34件一致。消費者往往要等到抵達當地、實際開通後，才知道真正使用哪家電信商或是否透過第三地漫遊。數位發展部資通安全署今年6月曾提醒，部分異常低價海外eSIM可能將網路流量導向第三地伺服器，再轉送至旅遊地點；若在未加密連線下輸入帳號、密碼或信用卡資料，可能增加資料遭攔截或蒐集風險。不過消基會強調，使用漫遊並不代表一定有資安問題，重點在於消費者購買時難以得知資料會經過哪些國家、業者或網路節點，無法事先評估風險。消基會指出，若eSIM安裝後必須開啟手機「數據漫遊」才能上網，通常代表該服務較可能採跨國漫遊架構，而非直接由當地電信業者提供。若較重視資安及網路來源透明度，可優先選擇國內電信業者的國際漫遊，或直接購買目的地當地電信公司的eSIM。使用期間也應避免在不明網路環境登入網路銀行或輸入信用卡資料，並優先使用HTTPS或VPN，返台後則建議關閉已使用完畢的eSIM。