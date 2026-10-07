人氣犯罪懸疑漫畫《滿洲鴉片小隊》宣布動畫化！不過這個消息對粉絲而言格外感慨，原作作畫漫畫家鹿子2025年因罹患「脈絡膜惡性黑色素瘤」病逝，享年37歲，漫畫也因此進入長期休載。如今鹿子的昔日好友、同樣曾擔任《王者天下 KINGDOM》助手的漫畫家ツルシマ接棒，作品於10月5日恢復連載，同一天也宣布動畫化。
《滿洲鴉片小隊》復活！鹿子生前盼「找人代筆到完結」
《滿洲鴉片小隊》原本由門馬司擔任原作、鹿子負責作畫。繪師鹿子長期與脈絡膜惡性黑色素瘤抗病，2025年11月8日病逝，年僅37歲；《週刊 Young Magazine》編輯部於同年12月公開死訊，也透露鹿子生前曾留下心願，希望如果自己發生意外，可以找其他漫畫家代筆，讓《滿洲鴉片小隊》一路畫到故事完結。
最終接下這項任務的，正是漫畫家ツルシマ，ツルシマ與鹿子過去都曾在原泰久《王者天下 KINGDOM》擔任助手，也是鹿子當年的「同門兄弟」。10月5日發售的《週刊 Young Magazine》第45號一次刊登兩話，第216話為鹿子生前最後完成的原稿，第217話則正式交由ツルシマ執筆，往後作品也改為「原作：門馬司、漫畫：ツルシマ、作畫原案：鹿子」的新體制繼續連載。
恢復連載同天宣布動畫化！10月11日前「全話免費看」
《滿洲鴉片小隊》自2020年開始連載，故事背景設定在昭和12年的滿洲，主角日方勇原本是關東軍士兵，因戰爭失去右眼視力，之後為了拯救生病的母親開始製造鴉片，卻也因此捲入黑幫、軍隊與不同勢力爭奪利益的黑暗世界。漫畫目前累計發行量已突破350萬冊，如今在好友接下鹿子留下的畫筆後，不只正式恢復連載，更跨出動畫化的一步。
除此之外，為紀念《滿洲鴉片小隊》重新展開連載，官方也推出限時「全話免費」活動，即日起至10月11日（日）晚間11時59分止，讀者可透過「Young Magazine Web」以及「Comic DAYS」閱讀目前公開的所有章節。還沒看過作品、或想趁動畫推出前重新補進度的讀者，都能把握這段期間一次追起來。
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《滿洲鴉片小隊》原本由門馬司擔任原作、鹿子負責作畫。繪師鹿子長期與脈絡膜惡性黑色素瘤抗病，2025年11月8日病逝，年僅37歲；《週刊 Young Magazine》編輯部於同年12月公開死訊，也透露鹿子生前曾留下心願，希望如果自己發生意外，可以找其他漫畫家代筆，讓《滿洲鴉片小隊》一路畫到故事完結。
最終接下這項任務的，正是漫畫家ツルシマ，ツルシマ與鹿子過去都曾在原泰久《王者天下 KINGDOM》擔任助手，也是鹿子當年的「同門兄弟」。10月5日發售的《週刊 Young Magazine》第45號一次刊登兩話，第216話為鹿子生前最後完成的原稿，第217話則正式交由ツルシマ執筆，往後作品也改為「原作：門馬司、漫畫：ツルシマ、作畫原案：鹿子」的新體制繼續連載。
《滿洲鴉片小隊》自2020年開始連載，故事背景設定在昭和12年的滿洲，主角日方勇原本是關東軍士兵，因戰爭失去右眼視力，之後為了拯救生病的母親開始製造鴉片，卻也因此捲入黑幫、軍隊與不同勢力爭奪利益的黑暗世界。漫畫目前累計發行量已突破350萬冊，如今在好友接下鹿子留下的畫筆後，不只正式恢復連載，更跨出動畫化的一步。