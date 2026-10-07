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CoCo買一送一！金蘋美式新品特價50元 10月三大飲料優惠29元起

▲今CoCo「粉角檸檬冬瓜買一送一」！十月連假手搖飲料優惠29元起。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

10月CoCo手搖飲料優惠菜單！

青山：免費喝天蟬那堤、第二杯5折！10月新店開幕優惠

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▲青山10月新店開幕優惠一次喝。（圖／青山提供）

CoCo都可表示，今（7）日周三好友日，全台門市爽喝「粉角檸檬冬瓜買一送一」！10月果咖新品推出「金蘋美式」上市特價50元嚐鮮；雙十國慶連假爽喝大杯茉莉綠茶特價29元起、粉角奶茶特價39元，優惠菜單曝光。《NOWNEWS今日新聞》整理最新手搖飲料優惠一次掌握。、平均一杯才37.5元划算爽喝。推薦從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️◾️提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。青山表示，歡慶二周年，（每人限購5杯）；（每人限購5杯）。限到店購買，線上預訂／外送不適用。地址：新北市新莊區富國路182號開幕日：10月17日、10月18日至10月20日（開幕後第2～4日）地址：新北市樹林區中山路一段44號開幕日：10月24日、10月25日至10月27日（開幕後第2～4日）地址：桃園市龜山區復興北路6巷14號開幕日：10月31日、11月1日至11月3日（開幕後第2～4日）