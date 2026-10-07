CoCo都可表示，今（7）日周三好友日，全台門市爽喝「粉角檸檬冬瓜買一送一」！10月果咖新品推出「金蘋美式」上市特價50元嚐鮮；雙十國慶連假爽喝大杯茉莉綠茶特價29元起、粉角奶茶特價39元，優惠菜單曝光。《NOWNEWS今日新聞》整理最新手搖飲料優惠一次掌握。
CoCo買一送一！金蘋美式新品特價50元 10月三大飲料優惠29元起
國慶連假前，CoCo都可今10月7日先喝周三好友日優惠，大杯「百香雙響炮買一送一」，兩杯總共75元、平均一杯才37.5元划算爽喝。推薦從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
10月CoCo手搖飲料優惠菜單！即日起至10月31日：
◾️大杯「茉莉綠茶」特價29元。
◾️大杯「粉角奶茶」特價39元。
提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。
青山：免費喝天蟬那堤、第二杯5折！10月新店開幕優惠
青山表示，歡慶二周年，10月全台4大新店開幕優惠！開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；開幕後第2至4日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。限到店購買，線上預訂／外送不適用。
青山 新莊富國店 資訊
地址：新北市新莊區富國路182號
開幕日：10月17日、10月18日至10月20日（開幕後第2～4日）
青山 樹林中山店 資訊
地址：新北市樹林區中山路一段44號
開幕日：10月24日、10月25日至10月27日（開幕後第2～4日）
青山 林口長庚店 資訊
地址：桃園市龜山區復興北路6巷14號
開幕日：10月31日、11月1日至11月3日（開幕後第2～4日）
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國慶連假前，CoCo都可今10月7日先喝周三好友日優惠，大杯「百香雙響炮買一送一」，兩杯總共75元、平均一杯才37.5元划算爽喝。推薦從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
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◾️大杯「茉莉綠茶」特價29元。
◾️大杯「粉角奶茶」特價39元。
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青山：免費喝天蟬那堤、第二杯5折！10月新店開幕優惠
青山表示，歡慶二周年，10月全台4大新店開幕優惠！開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；開幕後第2至4日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。限到店購買，線上預訂／外送不適用。
青山 新莊富國店 資訊
地址：新北市新莊區富國路182號
開幕日：10月17日、10月18日至10月20日（開幕後第2～4日）
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地址：新北市樹林區中山路一段44號
開幕日：10月24日、10月25日至10月27日（開幕後第2～4日）
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地址：桃園市龜山區復興北路6巷14號
開幕日：10月31日、11月1日至11月3日（開幕後第2～4日）