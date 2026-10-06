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▲ 衛生局長李翠鳳也說，台南市注射藥癮者愛滋新通報感染人數已由94年的135人，大幅降至近年每年0至1人，顯示減害措施已發揮顯著成效。（圖／南市府提供）

台南自民國94年率先試辦「美沙冬替代療法」與「清潔針具計畫」，推動至今已逾21年，實證顯示對整體社會效益顯著。市長黃偉哲今（6）日召開記者表示，台南市政府堅持「毒品零容忍」，減毒幫藥癮者戒癮，也避免愛滋病及肝炎等疾病擴散，切勿為政治利益，污名化台灣公共衛生與醫療體系多年減毒的努力。台南市政府對毒品始終堅持「零容忍」，藥癮減害不只是幫助藥癮者戒癮，更重要的是避免愛滋病、肝炎等疾病擴散，降低毒品衍生的犯罪問題，讓藥癮者保有工作能力、照顧家庭，同時減少整個社會及國家必須承擔的龐大醫療成本。黃偉哲表示，台南自民國94年率先試辦「美沙冬替代療法」與「清潔針具計畫」，推動至今已逾21年，實證顯示對整體社會效益顯著。他強調，推行替代療法與清潔針具絕非鼓勵吸毒，而是防止疾病傳播、降低犯罪，並協助藥癮者回歸社會的務實做法。黃偉哲指出，藥癮者不會因社會漠視或歧視而消失。若忽視藥癮問題，共用或隨意棄置針具，可能導致愛滋病、肝炎等傳染病擴散，進而威脅大眾健康與社會治安。此外，黑市海洛因價格昂貴，藥癮者面臨戒斷症候群時，極易為籌措毒資而出賣健康，甚至走上偷竊、搶劫等犯罪道路。因此，提供美沙冬替代療法與清潔針具，能有效避免疾病傳播、降低犯罪風險，並協助藥癮者保有勞動力，維持家庭生活。黃偉哲以具體數據說明，若當年未率先推動藥癮減害計畫，20年間恐累積高達2,700名因注射藥癮而感染愛滋的個案。以94年台南因注射藥癮感染愛滋的新通報135人為例，若以每名感染者每年約30萬元醫療費用、感染後接受長期治療50年的假設情境粗估，單一年度135名新增感染者所衍生的終身醫療支出，即可能達20.25億元。長期下來對市府財政與公共衛生將是沉重負擔。所幸台南及早落實藥癮減害防線，有效遏止傳染病擴散，大幅降低公衛與社會成本。黃偉哲再次強調，預防青少年與市民落入毒害，是警政、教育與衛政單位的共同任務，期待社會各界回歸公共衛生專業討論，勿將藥癮減害計畫污名化，更不應抹煞公衛與醫療人員長期以來的努力，共同維護社會安寧與民眾健康。衛生局長李翠鳳也說，台南市注射藥癮者愛滋新通報感染人數已由94年的135人，大幅降至近年每年0至1人，顯示減害措施已發揮顯著成效。台南市透過針具提供與回收、衛教宣導、篩檢及醫療轉介等服務，協助藥癮者降低感染風險並穩定接受治療。為減輕藥癮者經濟負擔並提高就醫穩定性，台南市自100年起率先全國編列市府預算，辦理「台南市藥癮治療費用補助計畫」。統計108年至115年9月，中央補助台南市藥癮治療4,884人次，市府亦自籌預算補助4,258人次接受美沙冬維持治療。目前台南市共設置30台清潔針具自動服務機、59處針具1換1服務據點、11家藥癮指定機構及6家維持治療給藥點，提供藥癮者就近取得安全針具及醫療服務的完善管道。