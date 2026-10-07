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▲南台灣的「墾丁快線」是相當適合秋冬旅遊的路線，從高鐵左營站往南，沿線串聯海生館、恆春及南灣等重要旅遊節點。（圖／記者陳美嘉攝）

▲今年台灣好行推出全台超過100款主題套票，將交通接駁、沿線景點、特色體驗、住宿及餐飲等旅遊元素整合。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「墾丁快線海生館兩天一夜套票」以海生館旅遊作為主題，提供旅客不同於自駕的旅遊選擇。（圖／記者陳美嘉攝）



▲搭乘台灣好行抵達恆春轉運站後，可以步行深入恆春小鎮。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲抵達轉運站或景點後，再透過接駁及地方路線繼續探索，讓一趟旅行可以更貼近地方生活。（圖／記者陳美嘉攝）

出門旅行，交通往往是決定旅程能不能玩得輕鬆的關鍵。對沒有開車、或不想花時間自行規劃交通的旅客而言，近年以觀光公車串聯景點的「台灣好行」，提供了另一種探索台灣的方式。今年台灣好行推出全台超過100款主題套票，將交通接駁、沿線景點、特色體驗、住宿及餐飲等旅遊元素整合，讓旅客可以從「想怎麼玩」出發選擇套票，將交通與旅遊一次規劃。台灣好行的旅遊方式，與傳統自駕旅遊最大的不同，在於「移動本身也是旅行的一部分」。旅客搭上觀光公車後，不必一路注意路況、停車位置及導航，可以把時間留給沿途風景與目的地；抵達轉運站或景點後，再透過接駁及地方路線繼續探索，讓一趟旅行可以更貼近地方生活。以南台灣的「墾丁快線」為例，就是相當適合秋冬旅遊的路線。從高鐵左營站往南，沿線串聯海生館、恆春及南灣等重要旅遊節點，搭配相關套票，可以將交通與景點體驗整合在同一趟旅程中。此次推出的「墾丁快線海生館兩天一夜套票」，便以海生館旅遊作為主題，提供旅客不同於自駕的旅遊選擇。其中，海生館也是墾丁快線旅遊的重要玩法之一。除了常態展覽內容，此次套票體驗還包含「秘密花園」，讓旅客可以從不同角度認識海洋生物與海洋環境。對親子家庭而言，可以將海生館作為旅程主題；對喜歡生態與知性旅遊的旅客，也能把參觀海生館安排成恆春半島旅程的一部分。而恆春半島的魅力，也不只在海邊。搭乘台灣好行抵達恆春轉運站後，可以步行深入恆春小鎮，從在地餐飲、老街巷弄、文化場館到特色書店，感受不同於墾丁度假區的地方生活。恆春文化中心民謠館、紅氣球書屋，以及由老屋、穀倉改建的在地食材餐廳，都是這趟旅程中可以延伸安排的地方體驗。秋冬造訪恆春，還可以把南灣遊憩區排進旅程。相較於夏季旅遊旺季，秋冬更適合安排一段沒有特別目的的海邊時光，沿著沙灘散步、欣賞海景，或到海景咖啡廳休息，也可以依季節與天候選擇適合的水上活動，讓「看海」成為旅程中放鬆的一段。秋冬正是南台灣適合慢慢旅行的季節，今年超過100款主題套票，也讓「搭好行」從單純的交通選擇，逐漸變成一種旅遊規劃方式。套票最大的價值並不只是「省下多少票價」，而是把原本需要分開處理的交通、景點及旅遊體驗重新整合。尤其對沒有自駕的旅客來說，透過台灣好行路線與套票，則可以降低交通規劃的門檻。詳細套票資訊請上「台灣好行」官網查詢。