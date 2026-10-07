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▲許純美2017年時穿紅衣召開記者會，宣布不會再進演藝圈。（圖／資料照）

紅極一時的社會案件名人許純美過去以「偶素上流社會」（我是上流社會）、「偶學佛」（我學佛）等口頭禪以及獵奇人設爆紅，成為台灣2000年代初期極具代表性的話題人物，莫名其妙就進入娛樂圈。可後來許純美爭議頗多，2017年就宣布自己「不打算再回演藝圈」，消失9年後的她，近日則被直擊帶著一名小鮮肉去吃平價牛排館，整個人變胖不少，但依舊愛眉頭深鎖。據《CTWANT》報導，68歲的許純美9月28日當天被狗仔直擊和一名外型年輕帥氣的男子現身台北市士林區的平價牛排館用餐，一旁還有一名疑似移工的東南亞籍女子陪著。只見許純美依舊留著中分長髮的髮型，但身材已明顯發福、臉型變得圓潤，她身穿無袖上衣搭配藍色長褲，手上還戴有名錶，看起來日子過得不錯。坐在許純美身邊的男子看起來則年約40歲，身材高瘦，身上穿著扶輪社的衣服，用餐期間還不時貼心陪許純美說話、幫她擦手，不確定兩人是不是交往中的關係。回憶許純美爆炸紅過往，2003年底，許純美女兒「小雲」在大賣場流浪的新聞被爆出，當時外界不解為何住在大安區豪宅的她不願養小孩，但許純美出現受訪後，完全不怕被罵，反倒面對鏡頭有強烈表現慾，擦著藍色睫毛膏、戴著招牌帽子，用一口濃重的台灣腔國語強調自己來自「上流社會」，強烈的荒謬感讓她瞬間從新聞主角躍升為全台最紅的娛樂焦點。爆紅後的許純美成了各大綜藝節目的收視萬靈丹，連電視台都為她開闢專屬的新播報時段。她的經典口頭禪「偶素上流社會」、「偶都穿馬些、喝咖輝」傳遍大街小巷，而她與多位小鮮肉（如邱品叡、林宗一等）之間戲劇化的情史、家暴與欠債風波，更天天攻佔媒體頭條。之後隨著幾段感情以悲劇收場，許純美漸漸淡出螢光幕。她最後一次公開大動作露面，是2017年在自家豪宅召開記者會，當時她氣色憔悴，並當眾發毒誓聲稱「若再交男朋友或想回演藝圈，就不得好死」。強調自己已斷絕跟娛樂圈的牽連、專心念佛，為這段曾轟動一時的台灣怪象畫下句點。