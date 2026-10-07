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彭斯示警：中國是美國21世紀最大威脅

華爾街日報：賴清德是北京重要目標

「只是中國在美間諜活動冰山一角」

總統賴清德之子賴廷與及其家人在美國遭中國特工監視，引發美國政壇持續關注。美國前副總統彭斯（Mike Pence）6日轉發《華爾街日報》相關社論，直指中國是美國在21世紀面臨的「最大經濟及戰略威脅」；《華爾街日報》則警告，北京不僅在全球採取損害美國利益的行動，如今更直接將情報活動延伸至美國本土。美國聯邦調查局（FBI）日前在洛杉磯國際機場逮捕34歲華裔女子張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯），當時她正準備搭機前往中國。根據刑事訴狀，張婉瑩涉嫌在未依法登記的情況下充當中國政府代理人，並監視人在美國的賴清德之子及其家人。FBI指出，張婉瑩涉嫌拍攝賴廷與家人的住家、車輛等資訊，再將相關資料回報中國政府聯絡人。事件曝光後，曾於川普第一任期擔任副總統的彭斯在社群平台X（舊稱推特）分享《華爾街日報》題為「中國在美國領土監視台灣」（China Spies in Taiwan on U.S. Soil）的社論。彭斯直言，「中國是美國在21世紀面臨的最大經濟及戰略威脅」，並稱《華爾街日報》的最新社論再次提供相關證據。《華爾街日報》社論指出，華府目前經常談論川普政府希望與中國建立「戰略穩定」，這固然是一項理想目標，但中國共產黨的實際行動卻不像一股維護世界和平的力量，而此次涉嫌在美國監視台灣總統家人的案件，就是最新例證。社論強調，不論中國國家主席習近平如何宣稱希望維持穩定的美中關係，真正重要的仍是北京的實際行動，「中國正在全球各地採取違反美國利益的行動，包括在美國領土上」。《華爾街日報》分析，賴清德對北京而言是重要的情報目標，原因在於他與民進黨政府持續推動台灣強化自我防衛能力，並試圖維持台灣現有的政治與經濟自由。社論引用賴清德今年夏天在金門發表的談話，強調台灣團結捍衛國家主權、維護台海和平的意志不能動搖，「和平從來不會從天而降」，犧牲主權、涉及投降的和平協議只會帶來屈辱，而不是真正的和平。《華爾街日報》進一步推測，中國共產黨可能希望蒐集賴清德家人的相關資訊，以作為施壓甚至傷害賴清德及民進黨的籌碼。社論認為，更值得注意的是，北京似乎認定即使在美國境內進行這類情報活動，也可能全身而退。《華爾街日報》認為，張婉瑩案只是中國在美國從事情報活動的「冰山一角」。社論列舉，中國相關情報行動涵蓋試圖滲透美軍取得機密、從美國企業竊取科技，以及監視大學校園、流亡美國的中國異議人士與在美中國留學生等不同領域。此次案件也讓美中關係中的間諜及跨境監控問題再次浮上檯面。《華爾街日報》認為，即使川普政府正尋求與北京建立「戰略穩定」，美國仍應以中國政府的實際行為，而非外交上的公開表態，判斷北京對美國構成的威脅。