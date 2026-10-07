易遊網宣布，攜手國泰航空與日本航空獨家限時祭出85折起優惠，提供更多精省旅費的購票選擇；同時於今（7）日中午12點，於官網推出開搶國泰航空大阪來回機票一口價含稅6999元。此外，響應九州旅遊補助，易遊網與「北九州市」獨家聯合推出機加酒住宿補助現折1500元，再加碼限量贈送5000日圓伴手禮抵用券。
易遊網提到，此次推出國泰航空全球精選航點85折起優惠，涵蓋日本、港澳大陸、歐洲、紐澳等熱門航線，推薦優惠航點包括香港來回含稅8344元起、名古屋來回含稅1萬4606元起、雪梨來回含稅2萬6362元起以及馬德里來回含稅2萬8990元起。
大阪來回機票含稅6999元 今12點限量開賣
此外，想以超值票價暢玩日本關西地區，於今（7）日中午12點開搶國泰航空大阪來回機票一口價6999元（含稅），在易遊網專屬活動網頁限量開搶，易遊網提醒，限APP登入會員搜尋且一位成人訂購，機票出發日期為2026年10月08日~2027年03月31日。
易遊網也披露，將獨家攜手日本航空，將於10月15日前預訂東京、名古屋與沖繩等熱門航線機票，享獨家85折起特惠，推薦優惠航點包含沖繩來回含稅7476元起、名古屋來回含稅1萬3128元起、東京來回含稅1萬3852元起，出發日期可訂至2027年3月23日止，涵蓋秋季賞楓、冬日滑雪及寒假黃金檔期。
預訂北九州市機加酒商品 ３天２夜享現折1500元優惠
響應九州旅遊振興計畫，易遊網與「北九州市」獨家推出「北九州專屬旅遊補助」，凡於10月14日前預訂北九州市機加酒商品，並入住指定飯店３天２夜（含）以上，可享現折1500元優惠。出發區間涵蓋即日起至2027年2月14日前，可到武士風情濃厚的小倉城遊覽，或是眺望皿倉山的「新日本三大夜景」。另外，凡憑易遊網訂房住宿券至北九州指定伴手禮館，即可兌換5000日圓的商品抵用金，優惠全台限量100組，送完為止。
樂天旅遊推「日本秋季葡萄酒體驗指南」 住宿享57折優惠
日本訂房網站「Rakuten 樂天旅遊」則是分享「日本秋季葡萄酒體驗指南」，即日起推出「SEASONAL SALE 秋冬出遊季」優惠活動。旅客若搭配飯店本身折扣，最高可享 57 折訂房優惠。
樂天旅遊提到，日本葡萄酒憑藉著能展現細緻風土與獨特「旨味（Umami）」的特質，不僅接連在國際葡萄酒大賞中奪下最高榮譽，更成功被世界頂級餐廳納入酒單之中，成為全球饕客爭相品鑑的稀缺珍釀。
各個產地中，山梨縣是日本葡萄酒文化的重要發源地，以當地原生品種「甲州葡萄」聞名，紅酒愛好者也對山梨的麝香貝利A（Muscat Bailey A）不陌生，將近90家酒莊聚集在這片土地上，葡萄酒產量占全國約三成，堪稱日本最具代表性的葡萄酒產區。
另外長野縣則是自 2013 年推動「信州葡萄酒谷構想」以來，酒莊數量於十年間成長近三倍，並發展出多個特色葡萄酒產區共同組成「信州葡萄酒產區」。而北海道除了滑雪與海鮮，也是日本第三大葡萄酒產區，目前全道共有 69 家酒莊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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大阪來回機票含稅6999元 今12點限量開賣
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各個產地中，山梨縣是日本葡萄酒文化的重要發源地，以當地原生品種「甲州葡萄」聞名，紅酒愛好者也對山梨的麝香貝利A（Muscat Bailey A）不陌生，將近90家酒莊聚集在這片土地上，葡萄酒產量占全國約三成，堪稱日本最具代表性的葡萄酒產區。
另外長野縣則是自 2013 年推動「信州葡萄酒谷構想」以來，酒莊數量於十年間成長近三倍，並發展出多個特色葡萄酒產區共同組成「信州葡萄酒產區」。而北海道除了滑雪與海鮮，也是日本第三大葡萄酒產區，目前全道共有 69 家酒莊。
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