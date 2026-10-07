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▲莓果優格布蕾盒（圖左）、莓果優格乳酪大福（圖右）。（圖／全聯提供）

▲藍莓優格奶蓋蛋糕（圖右）、藍莓優格杯（圖左）。（圖／全聯提供）

▲萬家福即日起至10月13日超過160項商品買一送一。（圖／萬家福提供）

全聯銅板價甜點又有新品了！這次攜手人氣優格手搖飲品牌「發發牧場」，以優格為主角，搭配藍莓及綜合莓果，推出款聯名甜點，延續超高CP值的定價，其中莓果優格爆漿蛋糕只要69元、優格大福59元。全聯即起自10月29日前，與手搖飲「發發牧場」聯手，將手搖杯裡熟悉的清爽優格化身5款甜點◾「莓果優格布蕾盒」（售價149元）：以原味布蕾為基底，堆疊柔軟蛋糕、清爽微酸的優格淋醬與綜合莓果果粒醬，最後擠上輕盈滑順的優格慕斯奶霜。◾「藍莓優格杯」（特價79元）：清爽優格慕斯與綿密戚風，再以藍莓醬增添果香，入口酸甜滑順◾「藍莓優格奶蓋蛋糕」（特價135元）：鬆軟天使蛋糕覆上香濃藍莓優格奶蓋，並以新鮮藍莓點綴。◾「莓果優格爆漿蛋糕」（特價69元）：軟蛋糕包裹酸甜莓果與發發牧場優格調製的香濃內餡，莓果香氣與優格酸甜一口滿足。◾「莓果優格乳酪大福」（特價59元）：Q彈柔軟的大福外皮，包入酸甜莓果、優格與乳酪調製的滑順內餡萬家福即日起至10月13日超過160項商品，包含零食、飲料、菓乾、米、油、泡麵、沖泡燕麥/咖啡、冷凍/藏品、個人清潔用品、五金、車用品、廚具、旅行箱與服飾等，瘋狂享買一送一。包括「舒潔柔厚三層抽取衛生紙(迪士尼)」且單筆購買沖泡咖啡系列商品，單筆滿499元送50元電子現金折價券，單筆最多送100元。◾舒潔柔厚三層抽取衛生紙（迪士尼）100抽×12包，買一送一單件399元，平均一件199.5元◾Tefal特福巴洛克不沾平底鍋30cm，買一送一單件1,280元，平均一件640元◾Sunny Ranch每日堅果隨手包（綜合堅果乾／綜合堅果／無調味綜合堅果）245克，買一送一單件259元，平均一件129.5元◾三好米外銷日本極上米／極上精饌香米／胚芽糙米，買一送一單件308元，平均一件154元◾雙麟冷凍手工水餃（韭菜、高麗菜豬肉）900克，買一送一單件198元，平均一件99元◾PASEO百拭柔柔滑舒膚抽取式衛生紙100抽×12包，買一送一單件298元，平均一件149元◾RICHOME甜點凳30×30×30cm，買一送一單件790元，平均一件395元