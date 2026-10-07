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炒麵餐盒算不算賄選？鄭銘謙：要看是否逾越社會常情

30元不是門檻？法務部：超過不代表一定賄選

2.5萬元烤乳豬算不算賄選？鄭銘謙：仍須調查有無對價關係

農水署餐會替黃世杰喊「凍蒜」 桃園地檢已立案

國民黨立委洪孟楷昨（6）日質詢法務部長鄭銘謙時，接連拿出競選場合提供炒麵餐盒、烤乳豬等情境，追問是否涉及賄選？鄭銘謙表示，外界常提到的「30元」並非賄選的絕對標準，而是檢察官發動偵查的參考門檻，最終仍須視個案是否足以影響、變更選民投票意願，以及雙方有無對價關係來認定。最高檢過去也曾說明，選舉造勢活動提供適度茶水、簡便餐飲，只要未逾越社會常情，原則上不一定構成賄選，但仍須依具體個案判斷。洪孟楷昨質詢時指出，年底九合一大選將至，檢警調已積極查緝多起疑似賄選案件，但部分候選人在競選場合提供餐盒、餐飲等物品，究竟是否構成賄選，外界標準並不清楚。洪孟楷更當場拿出餐盒照片詢問，如果參加競選活動的民眾「每個人拿到一份」，究竟算不算違法、是否構成賄選？鄭銘謙回應，最高檢察署在妨害選舉刑事案件相關例舉中，曾將「選舉造勢活動提供參加民眾適度茶水、簡便餐飲，不逾越社會常情」列為原則上不構成賄選的情況，但實際案件仍須由檢察官依個案認定，他無法直接針對照片中的餐盒作出結論。洪孟楷接著提到，社會普遍流傳「30元以下不算賄選」的說法，追問究竟應如何認定？對此，鄭銘謙強調，30元只是查賄時發動偵查的參考門檻，並非超過30元就一定構成賄選，也不是低於30元就一定沒有問題。最高檢過去也曾特別說明，「30元以下」原本主要是針對附有候選人文宣的單一宣傳物品所訂的參考標準，是否構成賄選，仍須綜合考量給付物品、主觀上有無行賄意圖，以及客觀上是否足以動搖或影響有投票權人的投票意願。洪孟楷隨後再以市價約2萬5000元的烤乳豬為例，假設參選人在宣講活動旁提供烤乳豬給參加民眾享用，詢問這樣是否算賄選？鄭銘謙表示，如果檢方接獲線報或檢舉，會先立案調查，但犯罪是否成立仍要看蒐集到的事證，重點包括贈送行為是否足以影響、變更選舉人的投票意願，以及雙方之間有沒有對價關係。他也提到，每個案件情形不同，不能只用單一物品價格直接判定是否構成賄選。另外，洪孟楷也指出，農田水利署今年8月舉辦餐會期間，桃園管理處長黃華煌被指公開替民進黨桃園市長參選人黃世杰助選並高喊「凍蒜」，質疑以公務預算舉辦的活動是否涉及行政不中立？農業部長陳駿季回應，該活動屬年度例行活動，當時尚未進入正式選舉登記階段，且每年都有地方政府人員、議員及有意參選人士參與。鄭銘謙則證實，相關案件目前已由桃園地檢署立案辦理。行政院長卓榮泰表示，公務行程與私人、選舉活動的界線都應該清楚，待檢調調查釐清後，「該究責就究責」。