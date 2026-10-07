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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）以3：1擊敗亞特蘭大勇士（Atlanta Braves），順利取得「聽牌」優勢。除了先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的10K快投引發熱議，道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）移至第5棒的罕見調度引發討論。儘管大谷此役未能敲出安打，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的狀態仍抱持高度樂觀，相當有信心地表示「他一定會復活」。因近期打擊陷入低潮，大谷此役被教練團安排在先發第5棒指定打擊。這是他轉戰道奇後首次被排在第3棒之後，引發日本球迷廣泛討論。部分球迷認為，考量到大谷近期的狀態以及對手勇士王牌左投塞爾（Chris Sale）的壓制力，這項大膽的調度可以理解；但也有球迷擔心，將大谷移至下位打線，可能會對他本人或球隊士氣造成影響。羅伯斯在賽前曾解釋，這項調度是為了讓大谷有機會在得點圈有人的情況下上場打擊。而比賽走向也確實如他所料，大谷在第1局與第3局的前兩個打席，都剛好面臨得點圈有人的機會。羅伯斯賽後滿意地表示：「比賽發展正如我們賽前所預期的那樣。」儘管獲得了得點圈打擊機會，大谷此役的發揮仍受到壓制。1局上的首打席，他在滿球數的情況下，被塞爾一顆82.9英里（約133公里）的滑球引誘出棒，揮棒落空吞下三振。3局上的第2打席，大谷在2出局一、三壘有人時，因揮棒打中捕手手套而造成妨礙打擊，成功上壘。5局上的第3打席，大谷面對塞爾的97.8英里（約157公里）四縫線速球，雖然擊出了高達101.3英里（約163公里）的擊球初速，但擊球仰角過高，最終形成左外野高飛球出局。到了8局上的第4打席，大谷面對後援投手蘇特（Brent Suter），成功選到四壞球保送。總計大谷此戰2打數沒有安打，上壘2次（1次保送、1次妨礙打擊），吞下1次三振。雖然大谷改打第5棒後仍未能敲出安打，但總教練羅伯斯對他寄予厚望。羅伯斯在賽後受訪時稱讚大谷：「他能從蘇特手中選到保送，讓我感到很高興。此外還有一次妨礙打擊上壘。我認為他整體的打席內容已經比之前還要好。」羅伯斯更信心滿滿地斷言：「即使他在這場比賽沒有發揮，我們球隊依然能贏球，這讓人感到非常安心。但我相信，他一定會復活的。」道奇在贏下這場比賽後，羅伯斯個人的季後賽執教勝場數也來到了71勝，並列大聯盟史上第二。隨著道奇距離聯盟冠軍賽僅剩一步之遙，大谷翔平能否在接下來的賽事中找回長打火力，將成為球隊爭冠的關鍵指標。