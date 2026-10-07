寶可夢人氣手遊《Pokémon GO》日前公布本月社群日相關資訊，本月社群日活動時間就在10月10日14:00到17:00開跑，主角寶可夢為惡狐寶可夢「索羅亞」，訓練家可在地圖上遇見大量出現的索羅亞，還有機會遇到異色（色違）寶可夢和年度限定的特別背卡索羅亞。
在遊戲裡遇見索羅亞 時限內進化可學會「突襲」
《Pokémon GO》10月社群日主角就是「索羅亞」，並在10月10日14:00到17:00舉辦社群日，活動期間內，索羅亞會在地圖上大量出現，玩家可在遊戲中遇到索羅亞們，運氣好的訓練家還有機會遇到異色寶可夢，以及擁有年度限定特別背卡的索羅亞。
除了能捕捉索羅亞，只要在當天21:00前讓索羅亞進化成「索羅亞克」，牠就能學會一般招式「突襲」，訓練家們可多多準備索羅亞糖果，讓索羅亞在時限內進化，讓對戰陣容變得更豐富。
社群日活動加碼獎勵 XP、糖果加倍
📍捕獲寶可夢時的XP增加為3倍。
📍捕獲寶可夢時的糖果加倍。
📍等級31以上的訓練家，捕捉寶可夢獲得糖果XL的機率加倍。
📍活動期間使用薰香（不包含散步小薰香），效果將延長為3小時。
📍在社群日拍幾張Snapshot照片，會有驚喜小物或畫面。
📍使用誘餌模組，效果將延長為1小時，並且有機會吸引到主角寶可夢。
📍訓練家可以額外進行1次特殊交換（單日最高上限為2次）。
📍交換寶可夢所需的星星沙子減半。
📍14:00到21:00期間，「索羅亞」有極高機率出現在啟用普通誘餌模組的寶可補給站，被誘餌模組吸引的「索羅亞」為異色寶可夢的機率仍會提高，且仍有機會擁有特別背卡，就算活動結束後，還能捕捉到「索羅亞」。
遊戲內特殊調查、田野調查拿額外獎勵
訓練家只要花費1.99美元（約新台幣63元）就能參加「索羅亞社群日」獨家特殊調查，完成特殊調查可獲得遇見3次擁有特別背卡的「索羅亞」、額外遇見「索羅亞」的機會、1張特級對戰入場券、1顆神奇糖果XL。
沒有付費的訓練家也能參加以10月社群日為主題的田野調查，只要捕捉「索羅亞」，即可獲得額外遇見「索羅亞」的機會、星星沙子和高級球等豐富獎勵，運氣好的話，還能領取到特殊的田野調查，並於完成後遇見擁有特別背卡的「索羅亞」。
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《Pokémon GO》10月社群日主角就是「索羅亞」，並在10月10日14:00到17:00舉辦社群日，活動期間內，索羅亞會在地圖上大量出現，玩家可在遊戲中遇到索羅亞們，運氣好的訓練家還有機會遇到異色寶可夢，以及擁有年度限定特別背卡的索羅亞。
除了能捕捉索羅亞，只要在當天21:00前讓索羅亞進化成「索羅亞克」，牠就能學會一般招式「突襲」，訓練家們可多多準備索羅亞糖果，讓索羅亞在時限內進化，讓對戰陣容變得更豐富。
📍捕獲寶可夢時的XP增加為3倍。
📍捕獲寶可夢時的糖果加倍。
📍等級31以上的訓練家，捕捉寶可夢獲得糖果XL的機率加倍。
📍活動期間使用薰香（不包含散步小薰香），效果將延長為3小時。
📍在社群日拍幾張Snapshot照片，會有驚喜小物或畫面。
📍使用誘餌模組，效果將延長為1小時，並且有機會吸引到主角寶可夢。
📍訓練家可以額外進行1次特殊交換（單日最高上限為2次）。
📍交換寶可夢所需的星星沙子減半。
📍14:00到21:00期間，「索羅亞」有極高機率出現在啟用普通誘餌模組的寶可補給站，被誘餌模組吸引的「索羅亞」為異色寶可夢的機率仍會提高，且仍有機會擁有特別背卡，就算活動結束後，還能捕捉到「索羅亞」。
遊戲內特殊調查、田野調查拿額外獎勵
訓練家只要花費1.99美元（約新台幣63元）就能參加「索羅亞社群日」獨家特殊調查，完成特殊調查可獲得遇見3次擁有特別背卡的「索羅亞」、額外遇見「索羅亞」的機會、1張特級對戰入場券、1顆神奇糖果XL。
沒有付費的訓練家也能參加以10月社群日為主題的田野調查，只要捕捉「索羅亞」，即可獲得額外遇見「索羅亞」的機會、星星沙子和高級球等豐富獎勵，運氣好的話，還能領取到特殊的田野調查，並於完成後遇見擁有特別背卡的「索羅亞」。