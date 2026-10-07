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洛杉磯道奇隊今（7）日在國家聯盟分區系列賽（NLDS）第三戰以3：1擊敗亞特蘭大勇士隊，順利取得2：1聽牌優勢。然而陣中日籍巨星大谷翔平的近況仍未見起色，今日改打第5棒僅交出2打數無安打、靠著保送與打擊妨害上壘的成績。比賽中更因一次衝動的ABS挑戰失敗被大聯盟名將重話批評：「這是一個很糟糕的挑戰。」這起爭議場面發生在5局上半，大谷翔平第3次上場打擊。在精準選到3壞球沒有好球的絕對領先下，對手投出內角直球，大谷以為保送準備走向一壘，但主審判定為好球。大谷隨即要求ABS電子系統挑戰，然而畫面顯示球並沒有擦到好球帶、挑戰失敗。隨後大谷在1好3壞下擊出左外野飛球遭接殺。負責全美轉播《FOX1》球評、生涯213勝的名投史摩茲（John Smoltz）在播報中直接重話批評：「這是一個很糟糕的挑戰。就算挑戰成功又能得到什麼？當時球隊已經3：0領先，且球數是3壞球，在這種狀況下浪費挑戰機會完全沒有意義。」社群平台上的球迷也紛紛對大谷的急躁挑戰表達不解。對於大谷的ABS挑戰失敗，道奇隊總教練羅伯斯賽後記者會上被記者問及此事，他坦言能理解大谷想上壘的心態，但同時也表示：「也許再多觀察一兩球會更好，畢竟當時並不是關鍵得分局面的對決。」雖然大谷近期打擊手感陷入低潮，但羅伯斯對他在打擊區的整體調整仍給予肯定。羅伯斯特別提到，大谷在第4打席能面對勇士左投蘇特（Brent Suter）選到保送，以及第2打席利用選球逼出捕手妨礙打擊，都顯示出選球與打擊策略正在變好。