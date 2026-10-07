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首批F-16V抵台 北韓藉機批評美國

金正恩賀普丁生日 承諾持續支持俄羅斯

美國對台軍售再度引發北韓批評。北韓官媒朝中社（KCNA）7日發表評論，指控美國向台灣出售武器並提供軍事支持，正在升高台海緊張局勢，更警告華府應該思考，是否已經準備好為了「台灣安全」與中國正面對抗，並承擔可能帶來的後果。路透社報導，朝中社引述北韓國際事務分析人士金明哲（Kim Myong Chol）評論，宣稱美國的台灣政策正在破壞區域和平與穩定，並將矛頭指向近期抵台的美製F-16V Block 70戰機。北韓方面聲稱，美國「應該三思，是否已準備好為了台灣安全，與中華人民共和國強大的國力正面對抗，以及是否有能力承擔其後果」。台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，其中首批2架已於上週抵達台灣。相關軍購是台灣面對中國持續升高軍事壓力之際，強化空防戰力的重要計畫之一。北京長期宣稱擁有台灣主權，並未放棄以武力犯台。北韓此次則採取與中國相同立場，將台海緊張歸咎於美國對台軍售及軍事支持，批評華府介入台海局勢。另一方面，北韓領導人金正恩同日也向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出生日賀電，承諾平壤將持續支持莫斯科，並進一步深化兩國合作。根據朝中社報導，金正恩表示，北韓將在雙方「全面戰略夥伴關係」架構下繼續擴大合作，並相信俄羅斯為捍衛主權、安全利益及領土完整所進行的「神聖正義之戰」最終將取得勝利。金正恩的賀電並未直接提及俄烏戰爭。不過，根據烏克蘭及南韓方面估計，自2024年以來，北韓已派遣約1.4萬至1.5萬名士兵協助俄羅斯作戰。北韓與俄羅斯近年迅速深化軍事及政治關係，金正恩與普丁2024年6月簽署《全面戰略夥伴關係條約》，其中包含共同防禦條款。如今北韓一方面公開批評美國對台軍售，另一方面持續力挺俄羅斯，也再次凸顯平壤與北京、莫斯科之間日益緊密的戰略關係。