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▲ 經分析研判大多為佔用轉彎專用道直行或誤判燈號，以致違規受罰。此外，箭頭綠燈僅准許車輛依「箭頭指示之方向」行駛，若未配合號誌箭頭指示，或未依規定禮讓，依道路交通管理處罰條例第48條可處600至1800元罰鍰。（圖／圖／高市警交大提供)

「圓形綠燈能不能轉彎？」根據高雄市115年1至9月路口科技執法取締交通違規取締違規態樣前3名分別為闖紅燈、紅燈右轉、不依標誌、標線、號誌指示，其中駕駛人未依標誌、標線、號誌指示的違規行為，經分析研判大多為佔用轉彎專用道直行或誤判燈號，以致違規受罰。此外，箭頭綠燈僅准許車輛依「箭頭指示之方向」行駛，若未配合號誌箭頭指示，或未依規定禮讓，依道路交通管理處罰條例第48條可處600至1800元罰鍰。高雄市115年1至9月路口科技執法取締交通違規4萬9,220件，較去年同期減少816件，約降低1.65%，經統計115年1至9月建置路口科技執法發生交通事故1,978件，較未設置科技執法設備前3年同期交通事故件數平均值，減少588件，約下降22.9％，顯見科技執法設備成效。駕駛人行經多時相號誌路口應看燈號的形狀來決定行駛方向，不用計算有幾顆燈，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，圓形綠燈在無其他標誌、標線禁制或指示下，准許車輛直行或左、右轉，但左轉時必須先禮讓對向車輛先行；箭頭綠燈僅准許車輛依「箭頭指示之方向」行駛，若未配合號誌箭頭指示或未依規定禮讓，依道路交通管理處罰條例第48條可處新臺幣600至1,800元罰鍰。高雄市政府警察局交通警察大隊提醒，科技執法設置目的是為了防制交通事故發生，駕駛人行經路口時，務必遵守交通規則，以確保行車安全。