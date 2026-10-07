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總統賴清德之子賴廷與及其家人在美國遭中國女間諜張婉瑩跟監，而根據加州中區聯邦地方法院最新公開的美國聯邦調查局（FBI）刑事訴狀與探員宣誓書，除了賴清德之子外，張婉瑩還疑似接受中國官員指示，蒐集一名台灣民選官員相關資訊，這位官員的身份並未曝光，但被描述為「公開反對中共立場」。FBI日前在洛杉磯國際機場逮捕34歲華裔女子張婉瑩，當時她正準備搭機前往中國。根據法院文件，張婉瑩的跟監對象並未局限於賴清德家屬。她在2025年1月25日赴中期間，曾與一名中國官員密會。主辦本案的FBI探員霍特（Kevin Holt）在宣誓書中指出，北京當局習慣趁代理人入境中國時交辦任務，藉此規避美國執法單位的追查與監控。分析研判，該名官員即是在此期間指派張女鎖定加州爾灣的一處特定物業，要求其蒐集該地址住戶的詳細背景資訊。同年3月3日，張婉瑩透過微信向該官員詢問「上次提到的那個地址」；對方則回覆稱相關狀況已處理完畢，無須她繼續協助。值得注意的是，這座位於爾灣的目標建物，在訴狀註腳中被證實與一名「公開發表反中共立場的台灣民選公職人員」有關。基於調查安全，在去機密化的公開版文件中遮蔽了具體門牌號碼，且未說明該公職人員與該處地產的明確關聯，美國聯邦檢察官辦公室至今亦未對外證實當事人身份。在跟監賴清德之子一案中，FBI指出，張婉瑩涉嫌拍攝賴廷與家人的住家、車輛等資訊，再將相關資料回報中國政府聯絡人。我國總統稱這是跨國壓迫的典型案例，並對美國政府保護台灣公民安全表達感謝。中國外交部則回應說，對相關情況「不了解」，並強調「一貫反對炒作所謂『中國間諜』問題來抹黑污衊中國」。