國慶連假要到了，假日帶小孩去百貨公司，最怕擠不進電梯！桃園台茂購物中心近日因應客梯更新，重磅實施新措施，例假日將客梯改為「嬰兒推車及輪椅使用者專用」，並安排專人在現場引導監督。超狂執行力在 Threads 上引爆共鳴，家長狂讚：「詛咒台茂生意興隆爆表！」
🟡台茂電梯開大絕！假日專供推車與輪椅族搭乘
一名網友在 Threads 發文讚嘆，前往桃園台茂購物中心時發現，館方在客梯前鋪設醒目的粉紅色「假日專屬搭乘等候區」地貼，公告例假日客梯專供嬰兒推車及輪椅使用者搭乘。原 PO 表示，抵達電梯才 30 秒就順利搭上，刷新假日等電梯紀錄！現場更有工作人員在電梯內引導監督，將一般民眾勸離。
不過，也有許多網友無奈留言指出，即使標示如此巨大，仍有部分好手好腳者選擇性忽略，甚至在電梯開門時「心虛背對門口」或「裝耳聾瞎子」硬搭，強行占用資源，顯見商場安排專人強制管理與廣播勸離確實有其必要性。
🟡友善電梯再升級！台茂昔日曾推感應卡叫車制
事實上，《NOWNEWS今日新聞》查詢，台茂購物中心在親子與無障礙友善服務上深耕已久。早在 2011 年時，台茂就已設立「友善電梯」專供身障朋友、輪椅與嬰兒推車搭乘；當時甚至實施過更嚴格的「感應卡叫車」制度，消費者需憑身障手冊或前往服務台申請專屬感應卡，才能逼卡叫車使用。
如今因應客梯更新再次升級管制措施，讓全台爸媽與推車族大讚台茂對婦嬰「非常有感」。更有網友補充，台茂一樓育嬰室提供溫水與拉出式蓮蓬頭方便幫寶寶洗屁股，憑媽媽手冊還能享每日免費停車，種種貼心細節讓網友紛紛直呼：「台茂會賺錢真的不是沒道理！」也有不少人希望其他百貨公司商場也能學起來。
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一名網友在 Threads 發文讚嘆，前往桃園台茂購物中心時發現，館方在客梯前鋪設醒目的粉紅色「假日專屬搭乘等候區」地貼，公告例假日客梯專供嬰兒推車及輪椅使用者搭乘。原 PO 表示，抵達電梯才 30 秒就順利搭上，刷新假日等電梯紀錄！現場更有工作人員在電梯內引導監督，將一般民眾勸離。
不過，也有許多網友無奈留言指出，即使標示如此巨大，仍有部分好手好腳者選擇性忽略，甚至在電梯開門時「心虛背對門口」或「裝耳聾瞎子」硬搭，強行占用資源，顯見商場安排專人強制管理與廣播勸離確實有其必要性。
事實上，《NOWNEWS今日新聞》查詢，台茂購物中心在親子與無障礙友善服務上深耕已久。早在 2011 年時，台茂就已設立「友善電梯」專供身障朋友、輪椅與嬰兒推車搭乘；當時甚至實施過更嚴格的「感應卡叫車」制度，消費者需憑身障手冊或前往服務台申請專屬感應卡，才能逼卡叫車使用。
如今因應客梯更新再次升級管制措施，讓全台爸媽與推車族大讚台茂對婦嬰「非常有感」。更有網友補充，台茂一樓育嬰室提供溫水與拉出式蓮蓬頭方便幫寶寶洗屁股，憑媽媽手冊還能享每日免費停車，種種貼心細節讓網友紛紛直呼：「台茂會賺錢真的不是沒道理！」也有不少人希望其他百貨公司商場也能學起來。