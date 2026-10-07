我是廣告 請繼續往下閱讀

重金聘美籍代孕 說謊隱瞞家族規模

律師辯稱「行使生育自由」 檢方祭千萬保釋金

美國加州一對華裔夫婦透過代孕手段，在美國接連生下21名幼童，卻涉嫌將自家豪宅改造為嚴酷管教的「恐怖屋」，集體體罰、毆打這些孩子。兩人6日在執法單位突擊搜索後遭到逮捕，目前面臨串謀虐待兒童等重大刑事罪指控。兩人初步都不認罪，目前遭到警方羈押，詳細案情仍待後續調查釐清，但檢方強調涉案情節「前所未見」。綜合外媒報導，根據洛杉磯郡檢察長霍克曼（Nathan Hochman）公開的案情，涉案夫妻為現年40多歲的男子宣國軍（Guojun Xuan，音譯）與女子張思維（Silvia Zhang，音譯），兩人均出生於中國。警方6日拿著搜索票進入兩人位於亞凱迪亞市的豪宅，並在調查後將兩人拘捕。檢方指出，夫婦倆藉著謊騙不同的代理孕母，生下21個小孩，一家人住在價值400萬美元（約新台幣1.3億元）的豪宅內。然而，這棟豪宅內部裝設了至少32支具備動態感應功能的監視器，全天候監控保姆與幼童的一舉一動。屋內設有三間被稱為「學習中心」的房間，孩子們每天被迫長時間坐在課桌前接受保姆管教。監視器畫面記錄下令人髮指的虐待行為。霍克曼透露，在一起事件中，保姆強迫幼童長時間「蹲馬步」，宣國軍則在旁發笑；另一次，宣男甚至在保姆施暴時走進房間，指示保姆「打重一點」。更有一段影像顯示，宣男親自動手，單手將一名幼童提至半空，持續猛力抽打其裸露的臀部與頭部，力道之大導致孩童身體隨之劇烈擺動。此外，豪宅內還有一間未安裝監視器的房間。檢方表示，孩子們經常被帶入該房間，隨後便傳出陣陣慘叫聲。初步調查顯示，這些幼童幾乎「每天」都在承受肉體虐待。除了虐童暴行，警方亦查出兩人在全美各地經營大規模代孕網絡。檢方指出，這對夫婦在招募代孕母親時充斥著欺瞞與謊言。霍克曼舉例，兩人曾向一名代孕媽媽聲稱張女是「難以受孕的單親媽媽」，並支付高達7.5萬美元的報酬聘其代孕兩胎；對另一名代孕母親，兩人則打著「尋求奇蹟寶寶」的旗號，支付了13.5萬美元。甚至在一名代孕媽媽懷胎七個月時，夫妻倆仍刻意隱瞞家中早已擁有16名孩子的事實。這起駭人案情會被揭露始於2025年5月的一起醫療通報。當時一名僅2個月大的嬰兒因頭部重傷被送往醫院，警方隨即展開調查。檢方指控，58歲的華裔保姆李春梅（Chunmei Li，音譯）重擊該名嬰兒頭部，然後宣姓夫婦又延誤數日才將孩子送醫，所幸嬰兒最終順利康復。檢方指出，在這起意外引起外界關注後，夫妻倆召集所有保姆開會，警告她們「施暴時不得在孩子身上留下明顯傷痕」，並教唆兒童向警方撒謊以掩蓋罪行。涉案保姆李春梅已於2025年5月被控虐童重罪並發出逮捕令，目前仍在逃遭到通緝中。6日下午開庭時，宣國軍與張思維均表示不認罪。其辯護律師克雷姆斯（Mitchell Krems）在接受美媒採訪時為客戶喊冤，強調宣男是因為中國過去的「一胎化」政策才渴望建立大家庭，「他來到美國是為了行使擁有任意數量子女的公民自由，這並不違法」。律師將虐童責任全數推給已被解雇的保姆，稱嬰兒受傷事件是保姆所為，與宣男無關，並指責當局是因為宣男的華裔背景與龐大家族規模而對其進行「不公平的審視」。對此，洛杉磯郡警長路納（Robert G. Luna）與檢察長霍克曼皆重申，本案涉及極度惡劣且前所未見的實體虐待。目前涉案的21名幼童已全部由加州兒童與家庭服務局強制接管照護。考慮到兩人資金雄厚且有潛逃風險，檢方原本索求每人1億美元的天價保釋金。法官最終裁定每人保釋金為2000萬美元，若保釋須接受居家軟禁，並頒布保護令禁止兩人接觸所有子女。本案預計於下周一再度開庭審理。