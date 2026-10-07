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直接用YouTube免下載 「遊戲角落」超過1000款遊戲

▲YouTube遊戲角落正式在台灣上線，玩家無需下載即可隨點隨玩超過1000款遊戲。（圖／YouTube提供）

AI擬真內容須標示 YouTube推相似度偵測保護創作者

YouTube 今（7）日在舉辦 2026 Brandcast 記者會，宣布將在台灣推出全新功能「遊戲角落」（Playables），讓玩家無需下載即可隨點隨玩超過1000款遊戲，玩家只需要登入帳號後，所有的遊戲進度、高分紀錄都能「跨裝置自動同步」，在手機與電腦間無縫接軌。YouTube「遊戲角落」最早在2023年進入測試階段，當時屬於 YouTube 的實驗性功能，只開放部分使用者及特定市場測試，2024年5月28日，YouTube 正式宣布 Playables 上線，並逐步擴大到更多使用者，目前不少北美、歐洲國家都能使用，亞洲則包含日本、越南、菲律賓，以及即將新增的台灣等。YouTube 官方說明，使用「YouTube 遊戲角落」，玩家不需要額外下載任何應用程式，就能在 YouTube 介面中隨點隨玩超過1000款遊戲；使用者進入遊戲角落頁面後，直接點選想玩的遊戲即可，內容多半是能簡單用鍵盤、滑鼠或是手指就能操作的遊戲。此外，YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆也提及，YouTube 在台灣已觸及高達98%的網路人口，且平均每人每日觀看時間達115分鐘。為回應在地需求，官方同步推出多項 AI 科技、社群互動與創作者防護機制。尤其針對A I 技術應用方面，YouTube 將給予社群高度資訊透明度，要求創作者主動揭露經 AI 變造的擬真內容並加註清晰標籤，為了保護創作者的數位身分，官方推廣相似度偵測技術，協助符合資格者自動辨識與管理未經授權使用其臉部肖像或聲音的AI生成影片，創作者可一鍵申請移除侵權內容，維護自身權益。