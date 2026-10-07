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▲宋芳園說自己其實是棄嬰，爸爸在門口撿到了她，才將她養大。（圖／翻攝自中國浙江衛視YouTube）

▲宋芳園（左）與譚松韻（右）早在《以家人之名》就合作過，這次拍《蘭香如故》是二搭。（圖／翻攝自微博＠宋芳園）

陸劇《蘭香如故》爆紅，在劇中飾演呆萌婢女「小蓮」的中國女星宋芳園知名度也跟著攀升。今年才29歲的她，早在2017年就透過選秀節目《天生是優我》出道，當時她曾分享自己進入演藝圈的理由，是想快點賺錢報答養父養母。原來宋芳園是棄嬰，養父在家門口撿到了她，將她視如己出的養大，讓宋芳園一直都很感激。宋芳園2017年參加《天生是優我》時，透露自己其實是棄嬰：「」養母透露宋芳園當時才5、6個月大，他們於心不忍，選擇將她留下來養大；因此宋芳園的養父母比一般人的同齡人的爸媽年紀還要大，她去參加節目時，養父母已經70歲了。宋芳園因此心急地說：「」她話說到一半就忍不住落淚，加上看到高齡的養父生病腦梗，讓回家探親的宋芳園格外難過，只能對著爸媽頻頻道謝：「很謝謝你們當初能把我留下來，很謝謝你們一直在背後無條件支持我，我愛你們。」而宋芳園最終也被選入出道組合「優我女團」，成功隨著團體出道，但該團並未爆紅，後續也因經紀公司合約問題名存實亡。宋芳園後來在2020年時，轉戰演員跑道，出演《山寨小萌主》、《以家人之名》，累積不少知名度。尤其是《以家人之名》，該劇由譚松韻、宋威龍主演，宋芳園在劇中飾演宋威龍的妹妹「小橙子」，圓滾滾大眼加上古靈精怪個性，相當圈粉。《以家人之名》也是宋芳園首次與譚松韻合作，今年兩人則在《蘭香如故》二搭，宋芳園飾演的小蓮是譚松韻在劇中的好友。兩人曾一起當過林府奴婢，小蓮個性呆萌貪吃，容易被利用陷害，譚松韻飾演的蘭香多次救她於水火，女性間的友誼成為該劇的一大看點，宋芳園也憑藉小蓮這個角色再度走紅。