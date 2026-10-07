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流感疫苗6天接種132.3萬人次 新冠疫苗施打意願提升

▲專家呼籲，接種疫苗後，抗體需要1至2週才會建立，若等到疫情來才搶打疫苗肯定來不及。（圖／記者張乃文攝）

疾管署昨（6）日公布最新疫情監測，國內流感疫情仍處流行期，單週類流感門急診就診超過13萬人次；但重症人數創新高。疾管署長羅一鈞今（7）日出席衛教記者會時表示，今年疫苗打氣非常好，「強強滾」到讓他也開始擔心疫苗會不會不夠用，但因流感疫情仍處在高原期，新冠也尚未脫離流行期，接下來還有多個連假，提醒符合施打資格者盡快接種。台灣家庭醫學醫學會今日舉辦《流感、新冠都要打，守護心肺刻不容緩》公費疫苗衛教記者會，邀請羅一鈞、衛教大使陳美鳳出席。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，今年新冠疫苗接受度非常高，有2個理由，包括劑量、劑型更新，副作用減少。黃振國說，第二個重要的理由是，今年暑假開始，在門診觀察到，除了流感外，新冠的病例也篩出非常多。醫師分享，自己遇過2個案例服用流感特效藥後，仍持續高燒不退，再篩檢發現是新冠確診。黃振國提醒，尤其是65歲以上長輩、慢性病患者等高風險族群現在就可以接種流感與新冠疫苗，「左流右新」降低肺部併發重症，還能降低心肌梗塞與中風的風險。長羅一鈞也說，今年疫苗打氣相當好，流感疫苗截至10月6日止，六天已經接種132.3萬人；較去年同期106.8萬增加24%；新冠疫苗則累計接種48.2萬人、較去年同期31.1萬人增加55%。羅一鈞指出，尤其是新冠疫苗的接種意願提升最明顯；長輩打流感疫苗同時願意施打新冠疫苗的比例，從37%提升至50%。而目前新冠疫苗採購總計230萬劑，其中Novavax今年秋冬採購20萬劑，有15萬劑已經抵台，正在食藥署封緘檢驗中；若順利預計從10月下旬開打；另外有5萬劑將於明年1月底以前到貨。羅一鈞說，預期在打氣爆棚下，流感疫情可以快速下降，目前已經反轉，估11月初可脫離流行期；新冠疫情則預計10月中脫離流行期。羅一鈞提到，目前流感高點處在中秋前一週，現在仍處高原期，可能要等到光復節前後才會較有明顯的下降。不過，今年底前，除了雙十節外，至少還有2個連假，對於疫情的影響，他也認為，疫苗的接種人數多，可抵消連假人潮帶來的群聚感染效應「我們還是蠻樂觀的。」台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行則提醒，許多人認為現在沒有疫情所以先不用接種疫苗，但疫情是詭譎多變難以預測的，加上接種疫苗後，抗體需要1至2週才會建立，若等到疫情來才搶打疫苗肯定來不及。吳至行提醒，感染流感或新冠病情通常都惡化的很快速，死亡患者從住院到死亡平均約5至7天，高風險族群千萬不要輕忽病毒對健康的威脅。陳美鳳則分享，前陣子有開家庭理髮廳的鄰居確診新冠，症狀嚴重到完全沒辦法工作，且全家都確診，甚至鐵門拉下來好幾天，至少休息了半個月才有辦法開始營業。陳美鳳呼籲，符合公費疫苗接種資格的人趕緊「相揪」一起去打流感與新冠疫苗，「左流右新」不但可以「護肺顧心」，還可以累積1350健康幣，顧健康還可賺飽幣。