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舞台活動要抽籤 結果今公開

周邊活動仍可參加 轉播區可看舞台表演

▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）

寶可夢30週年亞洲最大線下實體活動「PokéXciting! in 台北」，將在本週末（10月10日、10月11日）雙十國慶假期，於台北市信義區香堤大道及周邊舉辦，為了讓所有訓練家都能安全、舒適地觀賞表演，舞台活動採取「事先抽籤制」，有中選的民眾才能前往觀賞舞台活動，抽籤結果在今（7）日以寶可夢官方LINE訊息方式通知，不過沒有中選的民眾還是能參加周邊其他活動，也可以透過轉播觀賞區觀看舞台直播。寶可夢官方日前表示，為了因應「PokéXciting! in 台北」活動大量人潮，並確保民眾能安全舒適參加、觀賞表演，因此舞台活動採取「事前抽籤制」辦理，需要登記的舞台活動包括「皮卡丘舞台秀 -EDM-&Pokémon Kids TV-」、「皮卡丘舞台秀 -ROCK-」、「PokéXciting! 夜間秀」。抽籤結果在今（7）日公布中籤結果，官方會透過寶可夢官方LINE帳號，傳送訊息給中選的民眾，如果在明（8）日仍未收到訊息，就代表沒有中選。發送中籤通知時，會同步發送入場專用驗證訊息，入場時不能使用截圖或畫面轉發，入場驗證僅限使用一次，已完成驗證之訊息無法再次使用入場。提醒民眾，中籤權利嚴禁轉讓、轉售，一旦查獲轉售等行為，該中籤資格將立即失效。來不及參加抽籤，或是沒有中選的民眾也不用擔心，「PokéXciting! in 台北」除了舞台活動之外，還有「PokéXciting!遊行」、「POKÉGENIC」互動打卡景點、「《Pokémon GO》GO集章趣」、「寶可夢見面會」等活動可以參加。舞台活動也會在信義區香堤大道周邊大螢幕轉播，包括寒舍艾美服務台旁、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區都有設置大螢幕，供民眾觀看直播，不過轉播觀賞區有人數限制，玩家可提前前往，活動為免費參加，歡迎大家跟寶可夢們一起同樂。