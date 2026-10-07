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三重新莊差距擴至10.8個百分點 板橋戰況逼近五五波

19.9%選民尚未決定 藍黨團：可以有信心、不能放心

國民黨新北市議會黨團今（7）日公布最新新北市長選舉民調，國民黨李四川以42.6%支持度領先民進黨蘇巧慧35.9%，雙方差距6.7個百分點，另有19.9%選民尚未決定。黨團指出，從今年6月至今的民調趨勢觀察，李四川領先幅度始終維持在6.2至6.9個百分點之間，顯示目前新北市長選情無明顯變化、結構相對穩定。黨團書記長陳儀君指出，從6月至9月四波民調來看，李四川的領先幅度都維持在6個百分點以上，並沒有因為選戰升溫而出現明顯逆轉。值得注意的是，區域戰況正在發生變化，「三重新莊」地區，李四川支持度45.4%、蘇巧慧34.6%，領先幅度達10.8個百分點，相較8月該區域領先5個百分點，差距進一步擴大；而在人口最多的板橋地區，則由8月落後6.3個百分點，縮小至目前僅落後2.4個百分點。陳儀君表示，蘇巧慧在土城樹林地區仍以43.5%領先李四川35.0%，板橋目前也呈現接近五五波的局面，但李四川在三重新莊、雙和及七星地區均取得領先，尤其三重新莊差距拉開，顯示選戰版圖仍持續變化，任何陣營都沒有鬆懈的本錢。最新調查中，李四川在三重新莊領先10.8個百分點、雙和領先15.7個百分點、七星地區領先16.6個百分點。另外在傳統的藍軍優勢區，例如新店，領先幅度則有減少，應該要繼續催出支持者的熱情。市議員陳偉杰則指出，這次民調另一項值得觀察的訊號，是中間選民的差距明顯擴大。在無政黨認同選民中，李四川獲得33.9%支持、蘇巧慧21.6%，李四川領先12.3個百分點；相較8月時李四川24.4%、蘇巧慧18.6%，當時僅領先5.8個百分點，本次領先幅度已經擴大一倍以上。這可能與李四川近期推出多項政見，以及近來朝野嚴重對立，李四川誠懇做事形象獲得中間選民認同有相當的關係。陳偉杰表示，另一個值得注意的選戰結構是民眾黨支持者的投票選擇。最新民調中，77.8%的民眾黨支持者選擇李四川，僅1.8%支持蘇巧慧；國民黨支持者則有83.7%支持李四川，民進黨支持者90.6%支持蘇巧慧，呈現「藍綠基本盤各自歸隊、白營高度支持李四川」的結構，也能發現近期竹北藍白合破局的負面情緒，並未外溢影響到新北市雙方合作。此外，雙方支持者的堅定程度也逐漸成為選戰關鍵。支持李四川的選民中，65.1%表示「一定會投給他」，略高於蘇巧慧支持者的63.3%；陳偉杰表示，民調領先終究不等於選票領先，距離投票剩下不到兩個月，如何把支持者真正催出來投票，才是最後決定勝負的關鍵。黨團智庫總召黃心華進一步指出，在選戰後期，「看好度」會帶動整體選戰氛圍及支持者的熱情續航力，本次民調李四川的看好度同樣維持領先，有38.0%市民看好李四川當選，27.5%看好蘇巧慧，差距達10.5個百分點。在候選人個人評價方面，以0至10分計算，李四川平均獲得5.9分，蘇巧慧5.4分。黃心華表示，從6月至9月長期觀察，李四川個人評價維持在5.7至6.0分之間，蘇巧慧則介於5.1至5.4分，顯示除了政黨基本盤之外，候選人本身的形象、經驗及市民信任程度，也正在影響選民最後的選擇。黃心華最後表示，這份民調對國民黨而言「可以有信心，但絕對不能放心」。目前仍有19.9%的選民尚未決定支持對象，代表新北選戰仍需再接再厲。另外，民調數據可以發現民進黨在台北市的洋流造勢，恐怕並未有效拉抬蘇巧慧選情，可能只影響綠營同溫層內部的凝聚熱度。接下來不到兩個月，真正的考驗不是誰能把民調數字說得漂亮，而是誰能提出更具體的市政願景、爭取更多中間選民認同，並把每一張支持票真正催出來。同時，在藍綠歸隊、民眾黨大幅支持李四川的民調態勢下，如何實際催出支持者的投票率、在板橋等五五波的地方追求突破及預防對手險招，都是未來要關注的事項。「民調領先不是勝選，選票開出來才算數。」國民黨團強調，市長候選人要持續以政策、政績與治理能力接受市民檢驗，也呼籲所有藍營支持者不能因為民調領先就鬆懈。該調查委託TVBS民意調查中心執行，訪問時間為9月29日至10月3日，涵蓋平假日。有效樣本為1,210位20歲以上設籍新北市民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.8個百分點。