我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴選台灣頂級白鰻，外酥內嫩重現正宗「韓式包菜吃法」。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 店內的「章腸蝦鍋」也是人氣料理之一。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 「白切肉」選用優質五花肉，加入蔬果慢火燉煮，切片上桌後，可以依照喜好搭配特製沾醬、蒜頭或韓式泡菜一起享用。（圖／記者陳美嘉攝）

擁有高人氣的網紅「馬尾妹」楊宜庭，在社群身分之外，從小看著父母親經營「褲子大王」，耳濡目染之下，讓她對市場、品牌與商業經營產生濃厚興趣。如今，楊宜庭也開始走出自己的經營路線，將事業版圖延伸至餐飲，在高雄七賢路鳥巢頂級商旅二樓經營「大王烤鰻魚」，將走訪韓國首爾、釜山品嚐到的道地風味帶回台灣。嚴選台灣頂級白鰻，外酥內嫩重現正宗「韓式包菜吃法」。為了呈現理想中的口感，楊宜庭堅持選用台灣在地外銷等級的頂級白鰻。白鰻肉質肥美厚實、鮮甜少有土味，經過精準火候炭烤後，外皮呈現金黃微焦的香酥口感，魚肉則依然保持滑嫩多汁。饕客可以夾起一塊外酥內嫩的烤鰻魚，沾上特製醬汁，搭配生薑絲、蒜片與韓式泡菜，再一起包入爽脆生菜中入口。除了靈魂主角「韓式烤鰻魚」外，店內的「章腸蝦鍋」也是人氣料理之一。楊宜庭分享，章腸蝦鍋集合Q彈魷魚、鮮甜蝦子與帶有豐富脂香的腸類，三種不同食材在特製韓式辣醬與高湯中慢慢熬煮，海鮮鮮味與脂香融合進湯底，呈現濃郁香辣的風味。店內另外幾道特色料理同樣累積不少固定客群。其中「白切肉」選用優質五花肉，加入蔬果慢火燉煮，透過蔬果的自然清甜帶出肉質本身的鮮香，同時降低五花肉的油膩感，保留軟嫩又帶有Q彈的口感。切片上桌後，可以依照喜好搭配特製沾醬、蒜頭或韓式泡菜一起享用。「辣奶油寬粉燉雞」則將香辣濃郁的韓式燉雞融入滑順奶香，雞肉充分吸附醬汁後軟嫩入味，鍋中除了Q彈寬粉，也加入年糕、魚板等經典韓式食材。不同食材吸附濃郁醬汁，香辣中帶著柔和奶香，也讓整道料理更有層次。此外，店內推出的「蜂巢馬格利酒」也深受年輕客群喜愛。將天然蜂巢蜜搭配冰鎮韓國傳統馬格利米酒，蜂蜜的自然甜香平衡米酒原有的微酸與發酵米香，入口清爽順口。從最初在韓國吃到一道自己喜歡的料理，到回台後發現市場缺口、親自研究口味，再一步一步把「大王烤鰻魚」變成真正被消費者認識的品牌，對楊宜庭而言，這不只是開了一間餐廳，更是一次屬於自己的品牌實踐。