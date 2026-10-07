我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（7）日與衛福部疾管署署長羅一鈞、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、秘書長吳至行出席《流感、新冠都要打，守護心肺刻不容緩》公費疫苗衛教記者會，現場不只宣導「左流右新」疫苗觀念，也與羅一鈞一起跳衛教舞。被問到蔡康永近日現身沈伯洋競總成立大會後，遭中國品牌切割與網友出征，陳美鳳也罕見回應，表示每個人都有了解不同人事物的自由，更誇蔡康永「很有自己的想法」，直說自己也要向他看齊。蔡康永日前現身沈伯洋競選總部成立大會，畫面曝光後引發中國網友抵制，也傳出中國合作品牌切割。陳美鳳被問及此事時，先是以台語淡淡表示：「我都在台灣，我比較沒有那樣的壓力啦！」接著也大讚蔡康永是很有想法、邏輯清楚的人。陳美鳳認為蔡康永願意去了解現在社會正在討論的不同人事物，是很好的事情，「有這份心去了解、去看別人，我覺得很好，這也是一種活到老學到老。」她更直言自己也應該向蔡康永看齊，保持開放態度去認識更多事情。由於沈伯洋先前曾與太太曾心慧一起上《美鳳有約》，陳美鳳也透露節目裡看到的是政治人物比較生活化的一面。她表示，大家平常看到政治人物，多半是在議會或工作場合，但《美鳳有約》是溫馨廚房，有家的感覺，來賓會分享成長背景、原生家庭，以及父母曾經帶給他們的影響。她認為這些分享對觀眾來說也是一種參考，「有些父母看了可能會想，原來小孩也會有這樣的想法。」陳美鳳強調自己主持節目多年，並不限定來賓背景，不管是不同政黨、商界人士或各行各業，都歡迎到節目中分享，因為每一次對話都可能讓觀眾多知道一件事。陳美鳳近期也因接連與政治人物同框，遭部分網友質疑立場，甚至有人揚言抵制她代言的保健產品。對此她態度平靜，表示每個人都有言論自由，也有選擇喜歡或不喜歡的權利，「我沒有辦法讓每個人都喜歡我。」她強調自己只是透過節目與社群分享認為好的事情，提供大家更多選擇，並沒有要求觀眾一定要接受什麼，「觀眾眼睛其實都很清楚，我只是提供更多方式讓大家去選。」至於臉書粉專上的不同聲音，她也表示都看得到，「喜歡或不喜歡都有，我都謝謝指教。」