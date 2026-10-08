我國為發展離岸風電，透過星國謝菲爾德綠能公司招募印尼技師來台，但踏上台灣隔日，被派至中油廠區擔任水泥工，NOWNEWS獨家專訪被害移工，聆聽他們承受低薪、超時及職災的第一手告白，控台灣是血汗島。
移工阿潘（ 化名）：來自印尼北蘇門答臘，從事造船、離岸風電的焊接技師，透過新加坡謝菲爾德綠能公司（Sheffield Green Asia Pte Ltd）招募，台灣分公司申請以「履約人員」身分來台，竟遭「AB換約」，薪資從月薪4萬8千元，變成時薪100元，並被指派至中油煉油廠及屏東工地上班，直到今（2026）年3月一場職災，他向移工團體求救，全案才爆發。
口述者：印尼籍移工阿潘（下以第一人稱敘述）
我出生於1995年，高職畢業後到巴淡島工作，從事造船及離岸風電相關工程，專長是管線裝配。我透過臉書得知謝菲爾德綠能公司的招募資訊，寄出履歷接獲錄取後，便將證件送到當地辦公室。出發前，公司才告知要收取300萬印尼盾（約新台幣5千元）行政費，從首月薪水扣除。
出發前女兒剛出生，我期盼來台灣賺更多錢，讓家人過更好的生活。怎料抵台被換約，工作內容與薪資都變了。薪資從月薪4萬8千元變時薪100元，每天還得工作超過12小時，即使拚命工作也只能拿到台幣3萬元。
當下很失望，也害怕提出異議會被公司遣返。抵台隔天，我們被（圓翔營造公司）帶到中油煉油廠（高雄大林煉油廠），拿著磨砂機和水桶，鑽進狹窄空間清除水泥塊，一個月內清出一卡車的水泥。我跟同事納悶，我們明明是管線裝配白領工技師，怎麼淪落為粗工。
今（2026）年3月10日發生職災，我在工地上班時，不慎被吊臂搬運的鋼材砸到左腳，必須開刀治療，才發現我沒有勞健保資格，公司也不願負責受傷醫療費。我決定站出來反映，先打1955申訴，輾轉獲得NGO協助；太太也替我向印尼相關單位求助但至今未果。
家人一直提醒我要禱告、不要放棄。我想告訴準備出國的同胞，務必確認招募公司、工作內容、薪資與雙方責任，別像我一樣，出國前後拿到不同合約，一切像是一場騙局，經歷這次經驗，沒想到台灣是壓榨外國人的血汗島。
移工阿努（ 化名）：來自印尼巴淡島，與阿潘遭遇相同處境，原計畫來台存結婚基金，如今夢碎只盼平安返家。
口述者：印尼籍移工阿努（下以第一人稱敘述）
透過朋友介紹，我得知新加坡謝菲爾德綠能正在招募技師，便用通訊軟體WhatsApp聯絡應徵。抵台後，我才被告知要扣300萬印尼盾（約新台幣5千元）行政費，連合約和薪資也變了。我整個人像洩了氣，朋友卻說：「都已經來了，不然能怎樣。」只能硬著頭皮上工。
合約告知從事離岸風機的水下基座組裝，我卻被安排到工地，什麼雜事都得做，例如挖土、裝土，像一般粗工。最累的是操作磨砂機打磨鋼材，從早上8點做到晚上9點，有時甚至到晚間11點，磨到雙手痠痛像抽筋，下班後睡前只能靠自己按摩，消除肌肉酸痛，隔天繼續上班。
薪水沒有達到合約上的水準，因此我願意站出來指控（謝菲爾綠能）公司的不平等待遇。沒想到替同鄉捍衛權益，卻換來霸凌對待，例如我休息的餐桌不見，腳踏車輪胎被戳破等，他們怪我出面指控，會害大家丟工作。後來在NGO的協助下搬進庇護中心。
這些遭遇，我不敢告訴父母和兄弟姊妹，怕他們擔心。每天用視訊通電話，向家人報平安。從這次經驗讓我開始了解台灣法規，往後不會再接受這麼低的薪水，也想提醒同胞保重健康、注意工作安全。
宗教是支持我走下去的力量，我上班隨身都會攜帶著可蘭經，趁休息時間向真主祈禱，盼一切能盡快落幕。原本計畫來台灣工作存錢計畫與女友結婚，並讓父母過好一點的生活。如今，我只期待平安回家。
編按：今（2026）年9月11日，謝菲爾德綠能與阿潘及阿努達成和解協議，願意賠償相關金額，並按照合約補足相關薪資。礙於簽署保密條款，無法透露賠償金額。10月1日，兩人獲得賠償金後，已經平安離境，返回印尼家鄉。
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口述者：印尼籍移工阿潘（下以第一人稱敘述）
我出生於1995年，高職畢業後到巴淡島工作，從事造船及離岸風電相關工程，專長是管線裝配。我透過臉書得知謝菲爾德綠能公司的招募資訊，寄出履歷接獲錄取後，便將證件送到當地辦公室。出發前，公司才告知要收取300萬印尼盾（約新台幣5千元）行政費，從首月薪水扣除。
出發前女兒剛出生，我期盼來台灣賺更多錢，讓家人過更好的生活。怎料抵台被換約，工作內容與薪資都變了。薪資從月薪4萬8千元變時薪100元，每天還得工作超過12小時，即使拚命工作也只能拿到台幣3萬元。
當下很失望，也害怕提出異議會被公司遣返。抵台隔天，我們被（圓翔營造公司）帶到中油煉油廠（高雄大林煉油廠），拿著磨砂機和水桶，鑽進狹窄空間清除水泥塊，一個月內清出一卡車的水泥。我跟同事納悶，我們明明是管線裝配白領工技師，怎麼淪落為粗工。
家人一直提醒我要禱告、不要放棄。我想告訴準備出國的同胞，務必確認招募公司、工作內容、薪資與雙方責任，別像我一樣，出國前後拿到不同合約，一切像是一場騙局，經歷這次經驗，沒想到台灣是壓榨外國人的血汗島。
口述者：印尼籍移工阿努（下以第一人稱敘述）
合約告知從事離岸風機的水下基座組裝，我卻被安排到工地，什麼雜事都得做，例如挖土、裝土，像一般粗工。最累的是操作磨砂機打磨鋼材，從早上8點做到晚上9點，有時甚至到晚間11點，磨到雙手痠痛像抽筋，下班後睡前只能靠自己按摩，消除肌肉酸痛，隔天繼續上班。
這些遭遇，我不敢告訴父母和兄弟姊妹，怕他們擔心。每天用視訊通電話，向家人報平安。從這次經驗讓我開始了解台灣法規，往後不會再接受這麼低的薪水，也想提醒同胞保重健康、注意工作安全。
宗教是支持我走下去的力量，我上班隨身都會攜帶著可蘭經，趁休息時間向真主祈禱，盼一切能盡快落幕。原本計畫來台灣工作存錢計畫與女友結婚，並讓父母過好一點的生活。如今，我只期待平安回家。
編按：今（2026）年9月11日，謝菲爾德綠能與阿潘及阿努達成和解協議，願意賠償相關金額，並按照合約補足相關薪資。礙於簽署保密條款，無法透露賠償金額。10月1日，兩人獲得賠償金後，已經平安離境，返回印尼家鄉。