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《膽大黨》聯名套餐吃什麼？買指定餐送盲卡、小插旗

▲「增肌爆能QQ球餐」包含里肌豬排蛋堡、QQ球及美式咖啡，售價149元。（圖／木棉花提供）

▲「雙蛋回歸餐」搭配雙蛋蛋餅、麥克雞塊及大杯早美皇奶，售價129元。（圖／木棉花提供）

▲早安美芝城攜手人氣動畫《膽大黨》推出聯名活動，除了指定套餐與角色贈品，還有高速婆婆限定周邊可加價購。（圖／木棉花提供）

高速婆婆變招財貓！5款周邊10/8、10/15分兩波開搶

▲第一波周邊10月8日起開賣，包括高速婆婆壓克力吊飾鑰匙圈、絨毛飲料袋，其中鑰匙圈還藏有隱藏版。（圖／木棉花提供）

▲第二波周邊10月15日起登場，包括高速婆婆冷感變色杯、一次性即可拍相機及早餐保溫袋。（圖／木棉花提供）

🟡 早安美芝城 ×《膽大黨》聯名活動資訊

早安美芝城攜手人氣動畫《膽大黨》聯名活動明（8）日起開跑，推出2款限定套餐，購買就送角色小插旗、盲卡包，還有高速婆婆化身招財貓的5款限定周邊，分別於10月8日、15日兩波登場。全台另有3間聯名主題門市，從小桃、厄卡倫到高速婆婆通通出現在店內，活動一路持續至12月31日。本次「早餐能力覺醒計劃」共推出2款指定套餐，其中「增肌爆能QQ球餐」售價149元，包含里肌豬排蛋堡、QQ球及美式咖啡；「雙蛋回歸餐」售價129元，則有雙蛋蛋餅、麥克雞塊及大杯早美皇奶。活動期間購買任一指定套餐，即可獲得角色小插旗、盲卡包各1份，其中小插旗共有8款、盲卡包則有7款，款式皆採隨機贈送、不挑款也不更換，全台限量8萬份。除了贈品之外，大、小紙杯及吐司盒等早餐包材也換上《膽大黨》聯名設計。這次聯名另一大重點就是「高速婆婆」，以動畫中的招財貓造型推出5款限定周邊。10月8日第一波率先推出壓克力吊飾鑰匙圈及絨毛飲料袋，其中鑰匙圈共有5款Q版造型，還藏有全台限量400個的神祕隱藏版。第二波則於10月15日登場，包括「高速婆婆冷感變色杯」、「高速婆婆一次性即可拍相機」及早餐保溫袋。其中變色杯加入動畫劇情彩蛋，倒入冰飲後杯身字樣會產生變化；即可拍相機則呼應厄卡倫對外星世界的興趣。活動期間購買指定套餐或單筆消費滿150元，即可依規定加價購買，部分商品另有會員點數加價購方案。本次《膽大黨》聯名活動自10月8日至12月31日，在全台約255家早安美芝城概念店登場，贈品、周邊皆為限量供應，送完、售完為止。另外還有3間特別打造的聯名主題門市，分別為台北「信義莊敬概念店」、台中「民權概念店」及台南「文平概念店」，店內可看到小桃、厄卡倫、高速婆婆等角色限定佈置。📌時間：2026年10月8日至12月31日📌門市：全台約255家早安美芝城概念店📌第一波周邊：10月8日起📌第二波周邊：10月15日起📌主題門市：信義莊敬概念店、台中民權概念店、台南文平概念店