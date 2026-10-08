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微軟取得獨家串流授權 有機會在PC平台玩《GTA 6》

▲若微軟取得獨家串流授權，《GTA 6》有機會在PC上遊玩。（圖／Rockstar Games ）

策略總監否認傳聞 還是要等PC版

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC.



— Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

全球玩家期待的《俠盜獵車手6》（《GTA 6》）預計在11月19日推出，目前首發平台僅有PlayStation 5、Xbox Series X|S，PC玩家暫時沒辦法遊玩，不過根據外媒報導，微軟已經取得《GTA 6》獨家遊戲串流授權，就算《GTA 6》沒有PC版，玩家還是可以在PC平台上玩到《GTA 6》，不過Xbox首席策略總監Matthew Ball隨即發文表示，《GTA 6》並沒有提供串流服務，PC玩家們還是要等PC版推出才能玩。根據《The Verge》報導，Xbox內部會議表示，微軟已經取得《GTA 6》獨家遊戲串流授權，未來《GTA 6》將會在Xbox Cloud Gaming上推出串流服務，目前還不清楚獨家權利的期限，但如果消息正確，最大的受益者將是沒有PlayStation 5、Xbox Series X|S的PC玩家。Xbox Cloud Gaming是Xbox推出的遊戲串流服務，玩家把遊戲安裝在雲端主機上，遊戲畫面會用串流方式到玩家的裝置，玩家不用在自己的主機下載安裝遊戲，就能玩到遊戲，因此PC玩家很有機會透過Xbox Cloud Gaming，玩到Xbox Series X|S版的《GTA 6》。台灣地區的Xbox Cloud Gaming尚未提供服務，想要用PC遊玩《GTA 6》的玩家，還是要等PC版正式發售了。目前《GTA 6》官方Rockstar公布的遊戲平台，僅有PlayStation 5、Xbox Series X|S，甚至傳出《GTA 6》讓PlayStation 5缺貨、大漲價的情況。而《GTA 6》有機會透過串流登上PC的相關報導傳出後，Xbox首席策略總監Matthew Ball在社群平台X上發文，否認Xbox取得獨家串流授權，也澄清《GTA 6》不會在剛發售時，就能透過串流提供PC玩家遊玩。