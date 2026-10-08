全球玩家期待的《俠盜獵車手6》（《GTA 6》）預計在11月19日推出，目前首發平台僅有PlayStation 5、Xbox Series X|S，PC玩家暫時沒辦法遊玩，不過根據外媒報導，微軟已經取得《GTA 6》獨家遊戲串流授權，就算《GTA 6》沒有PC版，玩家還是可以在PC平台上玩到《GTA 6》，不過Xbox首席策略總監Matthew Ball隨即發文表示，《GTA 6》並沒有提供串流服務，PC玩家們還是要等PC版推出才能玩。

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微軟取得獨家串流授權　有機會在PC平台玩《GTA 6》

根據《The Verge》報導，Xbox內部會議表示，微軟已經取得《GTA 6》獨家遊戲串流授權，未來《GTA 6》將會在Xbox Cloud Gaming上推出串流服務，目前還不清楚獨家權利的期限，但如果消息正確，最大的受益者將是沒有PlayStation 5、Xbox Series X|S的PC玩家。

Xbox Cloud Gaming是Xbox推出的遊戲串流服務，玩家把遊戲安裝在雲端主機上，遊戲畫面會用串流方式到玩家的裝置，玩家不用在自己的主機下載安裝遊戲，就能玩到遊戲，因此PC玩家很有機會透過Xbox Cloud Gaming，玩到Xbox Series X|S版的《GTA 6》。

▲若微軟取得獨家串流授權，《GTA 6》有機會在PC上遊玩。（圖／Rockstar Games ）
▲若微軟取得獨家串流授權，《GTA 6》有機會在PC上遊玩。（圖／Rockstar Games ）
策略總監否認傳聞　還是要等PC版

台灣地區的Xbox Cloud Gaming尚未提供服務，想要用PC遊玩《GTA 6》的玩家，還是要等PC版正式發售了。目前《GTA 6》官方Rockstar公布的遊戲平台，僅有PlayStation 5、Xbox Series X|S，甚至傳出《GTA 6》讓PlayStation 5缺貨、大漲價的情況。

而《GTA 6》有機會透過串流登上PC的相關報導傳出後，Xbox首席策略總監Matthew Ball在社群平台X上發文，否認Xbox取得獨家串流授權，也澄清《GTA 6》不會在剛發售時，就能透過串流提供PC玩家遊玩。


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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...