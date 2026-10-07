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◼︎台北市10月8日停水範圍

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月8日停水範圍

▲新北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月8日停水範圍

▲桃園市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月8日停水範圍

▲台南市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月8日停水範圍

▲高雄市10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月8日停水範圍

▲宜蘭縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月8日停水範圍

▲南投縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月8日停水範圍

▲雲林縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月8日停水範圍

▲嘉義縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月8日停水範圍

▲屏東縣10月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月8日（週四）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在台南市、嘉義縣還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月8日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月8日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月8日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月8日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月8日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月8日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段137號到217號及191巷1弄9到11號(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月8日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月8日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月8日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區大安區：和平東路三段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水99戶)🕦影響時間：10月8日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月8日10時30分至16時(30分共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月8日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。(直接用水戶:停水104戶)🕦影響時間：10月8日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)(直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：10月8日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月8日12時至16時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月8日12時至16時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月8日09時至16時(共7小時)📍停水地區中壢區：興仁里。共1個村里。榮民路(含巷弄)、興仁路一段(含巷弄)。🕦影響時間：10月8日10時30分至18時30分(共8小時)📍停水地區大園區：仁德路(以上皆含其巷道) 。🕦影響時間：10月8日09時至17時(共8小時)📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月8日07時至17時(共10小時)📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月8日09時至17時(共8小時)📍停水地區永康區：大灣路49號/大灣路37巷6弄(單雙號)/大灣路41巷(單雙號)/ 大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：10月8日08時至16時(共8小時)📍停水地區安定區：港南里。🕦影響時間：10月8日10時至17時30分(共7小時半)📍停水地區左營區：博愛二路、富民路、富國路以東，自由二路以西，新庄仔路、新下街、新上街、立信路以南、明華一路以北。🕦影響時間：10月8日13時至17時(共4小時)📍停水地區壯圍鄉：中央路三段、功勞路、永美路一段。🕦影響時間：10月8日09時至13時(共4小時)📍停水地區草屯鎮：建興一街、建興三街、建興二街、建興五街、建興四街、建興街、虎山路。🕦影響時間：10月8日0時至05時(共5小時)📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、五福街、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、田單街、省中街、育英南街、興北街、鎮北路、鎮東路、雲林路一段。🕦影響時間：10月8日08時至17時(共9小時)📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路🕦影響時間：10月8日08時至18時(共10小時)📍停水地區口湖鄉：和平路。🕦影響時間：10月8日08時至17時(共9小時)📍停水地區竹崎鄉：中和村。阿里山鄉：樂野村。共2個村里。🕦影響時間：10月8日09時至17時(共8小時)📍停水地區屏東市：三塊厝路、大吉路、大進路、崁頂一路、清心路、清水路、清進路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。