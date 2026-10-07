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115 年國慶日連續假期自10月9日起至10月11日止，共計3天，預估臺中市將湧現大量返鄉及旅遊車潮，為維護連續假期間交通安全順暢，市警局針對轄內各公共運輸站點及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，已期前規劃加強疏導尖峰時段車流，並應用空拍機監控即時交通狀況，避免道路壅塞。依據歷次連續假期特性，假期前一日(10月8日)、首日(10月9日)及最後一日(10月11日)預估將以返鄉、旅遊及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃首重國道各交流道、國道一號銜接台74線大雅系統交流道及台74線各匝道、車站等周邊道路為主，屆時市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導；假期期間(10月9日至10月11日)將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，發現交通壅塞，立即通報疏處。呼籲民眾國慶連假期間多加利用大眾運輸交通工具，除高鐵與台鐵分別加開班次外，交通部公路局更推出85條指定國道客運路線享原票價85折優惠；民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘臺中市市區公車，可享基本里程免費優惠。建議自行開車的民眾，中、短途旅次善用市區平面道路及台74線快速道路，長途旅次才使用高速公路，分流用路避免塞車，如遇塞車路段，亦請耐心遵守現場疏導人員指揮，確保交通安全順暢。交通警察大隊大隊長提醒您，出門前可利用「臺中交通網」APP或撥打1968掌握即時路況，彈性調整行程及交通方式，確保快樂出門、平安回家。