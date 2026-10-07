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藍營質疑高雄2年多來狂發125萬支針「針頭」!兼具公衛、醫師背景的高雄市長陳其邁今（7）日表示，不管發放美沙冬或針對患者或藥癮者間的針具發放，最主要都有它的目的，就是希望能夠預防愛滋病。陳其邁也認爲，毒品不只有法律、治安問題，也涉及公共衛生及醫療，「兩個問題都要解決」。陳其邁表示，這幾年流行的趨勢裡面，愛滋病在2005年達到最高峰，很多患者都是在毒癮犯之間傳播流行，所以才會由社區的藥局、診所來發放針具。另外，在替代療法部分，就是希望能夠用一種比較長效型、依賴性比較低、成分類似的美沙冬這種藥物，來慢慢減少所謂生理戒斷症候群的症狀，讓病人能夠在醫囑之下，順利進行相關戒毒工作。陳其邁指出，這些範圍都還是涵蓋在社區、學校，結合醫療院所、相關社工介入輔導，以及在整個毒品查緝當中，需要鄰里的行政組織能夠共同配合，這樣才能夠達到反毒以及相關戒毒的輔導治療工作。這些的關鍵，在於需要有一個統合的機關來做整合，從政策的規劃，到中間執行的落實，以及事後避免毒犯再犯的相關工作。這就好像大家常常在講的預防醫學。在公共衛生的看法裡面，因為毒犯牽涉兩個部分：一個是法律的問題、治安的問題；另外一個就是公共衛生跟醫療的問題。所以兩個問題都要解決。在法律的問題，要解決的是怎麼樣預防犯罪跟緝毒；在公共衛生，就是希望因為毒癮再犯的機率很高，怎麼樣把這個比例降低。所以兩個工作都是非常重要的工作。從預防醫學、公共衛生的角度來看，它就是社區醫學。社區的工作非常多，涵蓋了剛剛講的醫療診所、醫院、醫學中心，甚至相關衛生所。有一些可能比較屬於照護型的，那可能還牽涉到其他像社會局或民政局的工作，簡單講是這樣。陳其邁指出，過去高雄市就是因為著眼於這些工作都分散在各局處，如果沒有一個統合的機制去整合各局處的做法，就會比較分散。所以在高雄市毒防局成立之後，連續這幾年也都獲得中央，不管是法務部或衛福部的肯定。