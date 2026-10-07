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淡江學生會公告李四川出席 競辦：蘇巧慧卻稱「因行程取消」

點名張淑娟、管中閔事件 吳亮賢批蘇至今未道歉

再提新北私幼餵藥案 要求蘇巧慧向當事人道歉

淡江大學學生會日前邀請新北市長參選人李四川、蘇巧慧舉辦「青年政策論壇」，李四川競辦今（7日）表示，李四川已回覆校方會參加，但民進黨新北市長候選人蘇巧慧卻說「李四川因行程因素取消」。競辦發言人吳亮賢表示，在前中國小姐張淑娟、台大前校長管中閔遭無端抹黑攻擊的事件中，蘇巧慧都被當事人直接點名是造謠幫兇，如今淡江大學已公告李四川將參與論壇，再次證明蘇巧慧造謠翻車，不只是幫兇，更是散播假訊息的元凶。吳亮賢表示，有關淡江大學學生會邀請之青年政策論壇，李四川辦公室已向主辦單位表示，將依主辦單位安排出席10月19日的活動，淡江大學學生會並於昨天在臉書公告李四川參與論壇的消息，蘇巧慧昨天受訪時，卻大肆針對「李四川因行程因素取消」的假消息評論，再次上演未查證就跟進抹黑的行徑。吳亮賢表示，在張淑娟事件中，面對一位無辜女性在節目上被指涉「緋聞案」、「滾床單」，名節遭毀，蘇巧慧竟然要求當事人「直球對決」，對於張淑娟含淚控訴蘇巧慧就是幫凶，蘇巧慧至今更無一句道歉。吳亮賢指出，另在管中閔被抹黑論文抄襲事件中，蘇巧慧也跟著民進黨立委開記者會大肆攻擊，還直言「非常痛心」；對於蘇巧慧始終不承認錯誤，管中閔校長也痛批只會「用話術來擺脫」。吳亮賢表示，不只張淑娟、管中閔遭抹黑事件，在2023年新北私幼餵藥案中，蘇巧慧公開指涉孩童體內有毒物，造成廣大家長恐慌。吳亮賢批評，身為民意代表的蘇巧慧，不但沒有盡到查證義務、選擇與假訊息為伍，甚至還助長假訊息散播，「失職又失格」，並反問蘇巧慧，「何時才要為了助長抹黑造謠的行為，向所有當事人道歉？」